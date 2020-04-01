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林心如拔下婚戒　改戴1.2億Tiffany黃鑽戒秀強大氣場

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▲▼林心如 。（圖／《enya Fashion Queen》雜誌提供）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲林心如佩戴Tiffany Jewel Box系列鉑金鑲嵌逾51克拉枕形切割濃彩黃鑽戒指，125,240,000元。（圖／《enya Fashion Queen》雜誌、Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林心如與老公霍建華的定情手鍊是Tiffany & Co. 1837系列玫瑰金手鍊，結婚時的鑽石婚戒也是Tiffany經典六爪鑽戒，她與這個象徵幸福的品牌，擁有深刻的情感連結，近日她登上4月號的《enya Fashion Queen》雜誌封面，當然沒錯過愛牌正在台灣展出的Tiffany Jewel Box高級珠寶系列，她拔下婚戒，無名指改戴上價值等同豪宅、1億2524萬元的黃鑽戒指，盡顯女神氣勢。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲林心如的鑽石婚戒是Tiffany經典六爪鑽戒。

▲▼ 林心如 。（圖／翻攝林心如臉書）

▲林心如擁有Tiffany Fleur de Lis 鉑金鑲鑽鳶尾花戒指，8萬7000元。（圖／翻攝林心如臉書）

除了愛的信物出自Tiffany，林心如拍戲所戴的珠寶或平日犒賞自己的禮物，也有不少Tiffany的作品，小巧秀氣的Fleur de Liss鳶尾花系列戒指便是其中之一。而從生活珠寶跨入高級珠寶領域，氣場強大的她也能完美駕馭，為雜誌拍攝封面所穿的柔美洋裝與禮服，即搭配Tiffany Jewel Box線條柔軟的Brilliance鑽石項鍊或Flight蝴蝶項鍊，展現女人味。

▲▼林心如 。（圖／《enya Fashion Queen》雜誌提供）

▲中性中又帶有桃紅色調的裝扮，林心如搭配Tiffany Frame系列項鍊與Icons手環。

而剪裁俐落的中性造型，林心如選擇線條強烈的高級珠寶，包括框形設計的Icons手環、鑲嵌逾91克拉祖母綠切割丹泉石的Flight鑽石項鍊等，她的百變風格一如Tiffany的設計，豐富多元、讓人看不膩。

▲▼林心如 。（圖／《enya Fashion Queen》雜誌提供）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲林心如穿柔美的洋裝，也要搭線條柔軟靈活的Brilliance項鍊，主鑽是超過9克拉的梨形鑽，36,300,000元。

▲▼林心如 。（圖／《enya Fashion Queen》雜誌提供）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲林心如佩戴Tiffany鑲嵌逾91克拉祖母綠切割丹泉石的Flight鑽石項鍊，7,805,000元。

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