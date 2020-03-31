選一張牌暗示妳　愛情、健康、財運近期在哪方面將出現問題？

人際關係如同自己的一面鏡子，去反映出自身最需要面對的相關課題，那麼最近最需要面對的人際關係到底是什麼呢？又或是最近什麼樣的關係真的很困擾妳，這次我們不只會談到與人之間的關係，有的人也會抽到與健康或是目前生活環境…等等的關係喔！

首先在心中默念一次問題，然後選一張





選好了嗎？我們快來往下看看解答吧！

1.戀人



妳與愛人的關係

當妳選到戀人牌時，尤其關於靈魂伴侶間的相處，是現階段最需要面對的關係之一，當妳選到這張牌卡時，如果妳是單身，代表著心中是渴望出現一個可以渴望互相瞭解並陪伴的對象，但妳並不需要刻意去追求。當妳真的遇到不錯的人時，依然可以主動的去認識這個對象，但妳需先懂得自己的心是否真的喜歡對方，不然這樣的“刻意”主動，就會不小心變成了一種勉強。

而有伴侶的人，最近妳與愛人的關係是需要留意的喔，當然妳內心真的渴望遇到的是真愛，但妳也需瞭解到，所謂的靈魂伴侶很有可能會有更多的挑戰和學習，無論從摩擦中懂得磨合，接納彼此很不同的觀點…等等。

2. 權杖十



妳與健康的關係

我想這張牌卡已經明顯的提示妳，需要關注自己的身心健康了，妳花太多的時間在別人與別的事情上面，忘了關心自己與真正重要的事物，牌中的人一次扛下所有的責任，連別人的也一起擔了，這都是過於不在乎自己的表現。

此時的妳是非常需要健康的飲食方式、健康的生活環境，尤其是健康的想法，長期忽略自己健康的人，在潛意識中也很容易去滿足別人的需要，但卻忘了自己的重要性，當這樣時妳也很容易會有種“怕別人不在乎自己”的心情，但這樣的訊號其實是在告訴自己，妳最需要在乎的是自己喔。

3 皇帝



妳與工作的關係

妳在工作上有種過於絕對的狀況，較難去看見自己可以有彈性變通的部分，當這張牌卡出現時，特別提醒著妳與工作之間的關係，開始要調整，很有可能妳雖有能力，但卻忘了如何與人相處的重要性。

或許妳也在一個很有壓力的狀況下，已經有段時間了，因此腦袋變得不太靈光，只是按照自己所要去前進而已，只是為了達到一個結果在做事，但失去了熱情，現在或許最重要的並不是要繼續用過去的方式工作，學習接納一個與妳不同想法，不同觀點來進行工作，在未知中探索，才能找回生命的喜悅和自在。

4. 錢幣五



妳與金錢的關係

別阻擋任何機會的來臨，這會打開妳財富豐盛的道路，選到這張牌卡，代表著妳很有可能最近煩惱與財務有關的事情，或是在金錢上特別感到匱乏，但也因為錢幣五這張牌卡的出現，提醒著妳，放下綁手綁腳的想法，接納來到身邊的機會，可能是某人要找妳合作、或是突然出現一個很有創意的點子。

此時妳的行動力是重要的，太多的猶豫和擔憂，容易阻礙這些來到眼前的機會流失，雖然某些嘗試是妳較難想像的，但也就是需要走向未知，才能讓自己在金錢上的格局展開，而這也讓妳的眼界整個提升。

5. 寶劍六



妳與情緒的關係

這個情緒特別會與過去的傷痛有關，最近的妳很容易被過往的傷痛情緒影響，但卻是不自知的，因此特別需要鍛鍊耐心，當妳過於希望事情用自己認為安心的方式進行，讓目前的狀況可以在妳認為的掌控之中時，就更代表著妳其實還未療癒那過去的痛，並在最近強烈影響著妳。

寶劍六的出現再告訴妳，需記得情緒並不是妳的主人，妳才是這千百種情緒的主人，當妳在情緒之中時，很容易忽略了現階段最重要的是什麼、需順其自然的是什麼、或忘了信任是什麼？但只要願意讓自己內心平靜下來，終究會看見解答。

6. 愚者



妳與生活環境的關係

最近的妳是否有去意識到，目前的生活雖然沒有不好，但卻不是自己想要的呢？那麼妳要的生活到底是什麼樣子？這是需要帶點創意在裡面的，妳可以用圖像的方式來想像，去感受自己渴望身處在什麼樣的環境中，那麼就去創造出來。

愚者牌的出現，正強烈的告訴妳，千萬不要生活的差不多就好，目前的環境是需要妳去改變的，當然不是要你去改變別人，而這是關於自己的，例如妳想要提升能力，那就去迎接新的任務，渴望自己充滿知識，妳可以開始進修喜歡的興趣，對於生活的環境不滿意，那就改造它，這都是其中一種與生活有相關的改變。

7. 錢幣三



妳與職場人際的關係

錢幣三原本是可以創造一個多贏的局面，但這張牌也提醒妳，別為了一些事情而在背後對某些人議論紛紛，以免失去他人對妳的尊重，但錢幣三的本意是關於如何在工作上學習合作，當妳可以把不同的觀點整合起來時，錢幣三就會開始發揮作用。

職場的人際關係是家庭關係的延伸，當在職場中，妳發現自己與人處於一個緊繃的狀態時，真正需要化解的是心中糾結，而不是關於那個人怎麼了，因此圖中的三個人雖然都擁有不同的觀點，但目標卻是一致的同時，便能運用各自己的創造力和獨特性，一起來共創勝利。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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