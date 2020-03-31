fb ig video ETtoday search mobile

選一張牌暗示妳　愛情、健康、財運近期在哪方面將出現問題？

> >

人際關係如同自己的一面鏡子，去反映出自身最需要面對的相關課題，那麼最近最需要面對的人際關係到底是什麼呢？又或是最近什麼樣的關係真的很困擾妳，這次我們不只會談到與人之間的關係，有的人也會抽到與健康或是目前生活環境…等等的關係喔！

首先在心中默念一次問題，然後選一張



選好了嗎？我們快來往下看看解答吧！

1.戀人

妳與愛人的關係

當妳選到戀人牌時，尤其關於靈魂伴侶間的相處，是現階段最需要面對的關係之一，當妳選到這張牌卡時，如果妳是單身，代表著心中是渴望出現一個可以渴望互相瞭解並陪伴的對象，但妳並不需要刻意去追求。當妳真的遇到不錯的人時，依然可以主動的去認識這個對象，但妳需先懂得自己的心是否真的喜歡對方，不然這樣的“刻意”主動，就會不小心變成了一種勉強。

而有伴侶的人，最近妳與愛人的關係是需要留意的喔，當然妳內心真的渴望遇到的是真愛，但妳也需瞭解到，所謂的靈魂伴侶很有可能會有更多的挑戰和學習，無論從摩擦中懂得磨合，接納彼此很不同的觀點…等等。

2. 權杖十

妳與健康的關係

我想這張牌卡已經明顯的提示妳，需要關注自己的身心健康了，妳花太多的時間在別人與別的事情上面，忘了關心自己與真正重要的事物，牌中的人一次扛下所有的責任，連別人的也一起擔了，這都是過於不在乎自己的表現。

此時的妳是非常需要健康的飲食方式、健康的生活環境，尤其是健康的想法，長期忽略自己健康的人，在潛意識中也很容易去滿足別人的需要，但卻忘了自己的重要性，當這樣時妳也很容易會有種“怕別人不在乎自己”的心情，但這樣的訊號其實是在告訴自己，妳最需要在乎的是自己喔。

3 皇帝

妳與工作的關係

妳在工作上有種過於絕對的狀況，較難去看見自己可以有彈性變通的部分，當這張牌卡出現時，特別提醒著妳與工作之間的關係，開始要調整，很有可能妳雖有能力，但卻忘了如何與人相處的重要性。

或許妳也在一個很有壓力的狀況下，已經有段時間了，因此腦袋變得不太靈光，只是按照自己所要去前進而已，只是為了達到一個結果在做事，但失去了熱情，現在或許最重要的並不是要繼續用過去的方式工作，學習接納一個與妳不同想法，不同觀點來進行工作，在未知中探索，才能找回生命的喜悅和自在。

4. 錢幣五

妳與金錢的關係

別阻擋任何機會的來臨，這會打開妳財富豐盛的道路，選到這張牌卡，代表著妳很有可能最近煩惱與財務有關的事情，或是在金錢上特別感到匱乏，但也因為錢幣五這張牌卡的出現，提醒著妳，放下綁手綁腳的想法，接納來到身邊的機會，可能是某人要找妳合作、或是突然出現一個很有創意的點子。

此時妳的行動力是重要的，太多的猶豫和擔憂，容易阻礙這些來到眼前的機會流失，雖然某些嘗試是妳較難想像的，但也就是需要走向未知，才能讓自己在金錢上的格局展開，而這也讓妳的眼界整個提升。

5. 寶劍六

妳與情緒的關係

這個情緒特別會與過去的傷痛有關，最近的妳很容易被過往的傷痛情緒影響，但卻是不自知的，因此特別需要鍛鍊耐心，當妳過於希望事情用自己認為安心的方式進行，讓目前的狀況可以在妳認為的掌控之中時，就更代表著妳其實還未療癒那過去的痛，並在最近強烈影響著妳。

寶劍六的出現再告訴妳，需記得情緒並不是妳的主人，妳才是這千百種情緒的主人，當妳在情緒之中時，很容易忽略了現階段最重要的是什麼、需順其自然的是什麼、或忘了信任是什麼？但只要願意讓自己內心平靜下來，終究會看見解答。

6. 愚者

妳與生活環境的關係

最近的妳是否有去意識到，目前的生活雖然沒有不好，但卻不是自己想要的呢？那麼妳要的生活到底是什麼樣子？這是需要帶點創意在裡面的，妳可以用圖像的方式來想像，去感受自己渴望身處在什麼樣的環境中，那麼就去創造出來。

愚者牌的出現，正強烈的告訴妳，千萬不要生活的差不多就好，目前的環境是需要妳去改變的，當然不是要你去改變別人，而這是關於自己的，例如妳想要提升能力，那就去迎接新的任務，渴望自己充滿知識，妳可以開始進修喜歡的興趣，對於生活的環境不滿意，那就改造它，這都是其中一種與生活有相關的改變。

7. 錢幣三

妳與職場人際的關係

錢幣三原本是可以創造一個多贏的局面，但這張牌也提醒妳，別為了一些事情而在背後對某些人議論紛紛，以免失去他人對妳的尊重，但錢幣三的本意是關於如何在工作上學習合作，當妳可以把不同的觀點整合起來時，錢幣三就會開始發揮作用。

職場的人際關係是家庭關係的延伸，當在職場中，妳發現自己與人處於一個緊繃的狀態時，真正需要化解的是心中糾結，而不是關於那個人怎麼了，因此圖中的三個人雖然都擁有不同的觀點，但目標卻是一致的同時，便能運用各自己的創造力和獨特性，一起來共創勝利。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

人生好迷茫，拜託貴人快出現！神準塔羅告訴妳貴人會在哪裡等著妳！

獨立女性代表！這五大星座堅持不花男人的錢～靠自己最實在！摩羯女經濟獨立、水瓶女強調隨心所欲⋯

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

機能外套才不是老爸在穿！Adidas、The North Face新潮設計　連Lisa都來一件

機能外套才不是老爸在穿！Adidas、The North Face新潮設計　連Lisa都來一件

宅家也能瘦大腿、練翹臀！6組下半身「短時高效」的必練動作

宅家也能瘦大腿、練翹臀！6組下半身「短時高效」的必練動作

孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線 UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q 「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線 傳GORE-TEX面料能阻擋新冠病毒？官方回應：「無法確保可正常呼吸」 7-ELEVEN換購新品揭曉！法國品牌「單肩包」400元有找帶回家 安格斯12星座一周運勢3/30-4/5　金牛、處女、摩羯適合宅家休養 Kiehl’s「神力小紅瓶」全球首賣！超強修護精華一次改善8大肌膚問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面