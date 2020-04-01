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最難訂位的《新馬辣PLUS+》進駐西門町！超狂8亮點，「巨大雞胇」等你來吃

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▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

近期在火鍋鐵粉圈內引發熱烈討論話題的「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」，除了因去年首店進駐遠百信義A13引發宵夜美食話題外，更因CP值極高食材和絕佳視野位置擄獲了不少火鍋控好評。而在今年3月，「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」終於在西門廳開設全新旗艦店！超狂西門黃金三角窗地點，打造出西門新地標。

亮點一：西門町黃金三角窗絕佳地點

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

讓火鍋控們搶著朝聖的非這間位於西門町的《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店》莫屬了！即日起以旗艦店之姿進駐西門黃金三角窗店點，打造西門新地標。

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

全新店面就位於峨嵋街與西寧南路交叉路口，不僅面向萬年大樓，三角整片落地窗更是飽覽西門美景！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店》擁有二層樓店面，佔地直逼200坪之廣，桌數更是近逼70桌，可容納200人以上，相當寬敞。

亮點二：氣泡酒、白葡萄酒無限喝

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

而在自助吧，除了提供各類麵食、飲品和冰品無限享用外，更增添了多款高檔奢華餐酒！引進全新2新款「法國BR Lychee氣泡酒」與「西班牙PARDAL白葡萄酒」無限暢飲，邊吃火鍋還能大口喝進口酒水！

多款酒水全都無限暢飲，酒仙們，可別在這邊開心喝到醉啦！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

除了酒類外，基本飲品也一應俱全，還有大家最愛的珍珠奶茶可以自己調配，超Q珍珠就是讓珍奶控們一喝愛上！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

亮點三：升級版和牛咖喱飯必嚐！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

而《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+》的隱藏版「和牛咖喱飯」，也同步升級為二款和牛版本（澳洲和牛咖哩、美國極黑和牛咖哩）。鮮切和牛肉塊添加馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔一起和濃郁咖哩熬煮，綿滑醇香，可以輕鬆扒上兩碗，不成問題！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

※和牛咖喱飯與餐酒口味皆為每日隨機供應，咖喱飯1款，餐酒紅／白／氣泡各1款

亮點四：和牛品項大升級、越吃越過癮

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店》在火鍋食材肉品部分，更是顛覆大家想像的超級升級！和牛一次新增為「美國SRF極黑和牛」與「澳洲M7黑毛和牛」二種吃到飽，完全滿足肉慾控的無底胃！

而在其他肉品部分，高檔食材則能嚐到「澳洲特級牛舌」、「美國Choice板腱低脂牛」、「美國prime霜降雪花牛」、「美國CAB安格斯黑牛」、「美國1855Prime冷藏嫩肩莎朗」、「美國Choice無骨牛小排(肩)」、「丹麥國寶Ａ級松阪豬」、「阿根廷天使紅蝦」、「野生草蝦」、「野生大海蝦」…等，多種頂級風味全都任妳點、任妳吃！

「澳洲特級牛舌」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

只需輕涮幾秒，爽脆鮮嫩，只在新馬辣PLUS+吃的到！

「澳洲Ｍ7黑毛和牛」&「美國SRF極黑和牛」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

熱愛和牛肉的饕客們，可別忘了這兩款全新肉品！「澳洲Ｍ7黑毛和牛」肉質鮮美香氣濃郁，「美國SRF極黑和牛」油花細緻，如大理石口感軟嫩適中，和牛饗宴雙重享受一次擁有。

「美國SRF極黑和牛」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

「丹麥國寶A級松阪豬」

不吃牛肉的人一定要嚐嚐看這「丹麥國寶A級松阪豬」，帶著柔嫩微脆的口感，頂級松阪豬必吃！

「美國Choice板腱低脂牛」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

亮點五：期間限定超鮮甜「九孔鮑魚」

「九孔鮑魚」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

期間限定推出的「九孔鮑魚」肉質飽滿，鮮甜爽脆，只有在《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店》和《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+信義店》吃的到

滿滿鮮味的九孔鮑魚，一口吃下吸附滿滿湯汁的Q彈鮑魚肉，超級滿足。

亮點六：蛋白質爆炸「巨大雞胇」等妳入口

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

雞胇，又名雞腰子。《新馬辣經典麻辣鍋PLUS+峨嵋店》不計成本，將先前馬辣推出的超肥美、外彈內嫩，會爆漿的「巨大雞胇」一併推出讓客人們品嚐！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

富含滿滿蛋白質的雞胇，養顏美容，怎麼可以不好好來上幾顆補一下！？

煮熟的雞胇呈現白色狀，會爆漿的巨型雞胇口感滑順，不帶腥味超好入喉。

亮點七：鮮甜海味任妳吃到痛風

除了頂級肉品、限量海鮮食材外，更不要錯過常賣款「東石蛤蠣」、「阿根廷天使紅蝦」、「野生大海蝦」、「鮮魚」、「透抽」、「蛤」等等...多款新鮮食材，新鮮度爆表的海味就是要讓你吃到滿足，完全是誠意滿滿！

「阿根廷天使紅蝦」

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

超級猖狂的肥美「阿根廷天使紅蝦」，一字排開超級壯觀，不僅課用餐客人必拍招牌之一，鮮甜肉質更是一個人吃上10隻沒問題！

「野生大海蝦」

不同於「阿根廷天使紅蝦」的柔軟肉質，「野生大海蝦」則吃的到帶有彈性的海蝦口感，推薦兩種都要吃吃看，截然不同的風味讓妳一餐全吃到！

亮點八：二十萬支「HaggenDasz精品甜筒、雪糕」只送不賣

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

一次集結集團旗下4大吃到飽品牌「熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+」，即日起不限平、假日及時段，含2成人以上同行，只要提前預約用餐，分享當日用餐照並標記各家分店，每成人即可獲贈「Haggen Dazs精品雪糕或甜筒1支」，一人現賺最高120元！

不只讓妳狂吃店內哈根達斯冰淇淋，更可多免費品嚐到盒裝雪糕，這麼好康的機會，一定要把握！

▲新馬辣PLUS+。（圖／柯夢波丹提供）

哈根達斯雪糕甜筒，可愛造型配上獨家文字，就像是拆開驚喜包一樣，拿到就想立刻拍張照打卡！

文／柯夢波丹　圖／新馬辣PLUS+、COSMO

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

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關鍵字：

柯夢波丹, 美食, 麻辣鍋, 新馬辣PLUS+, 西門町
fashion.net

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