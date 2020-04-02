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Supreme將設計限定「Box Logo T」　募款援助疫情

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編輯／Duke

新冠肺炎（COVID-19）重創全球經濟，目前已有多個國家鎖國封城，這使得時尚產業面臨危機。如今在潮流圈擁有至高地位的Supreme，不僅宣布關閉旗下所有分店後，更傳出將為新冠肺炎推出「募款T-Shirt」，設計方面則是採用經典的Box Logo，希望藉由品牌的影響力，為全球出一份心力。

▲Supreme為肺炎推出募款t。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

▲Supreme傳出將設計募款T-Shirt，為受到新冠肺炎影響的人出一份力。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

根據知名IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息指出，Supreme目前正在籌措募款計畫，其目的為替受新冠肺炎影響的人們募款。儘管確切的設計與發布細節仍在保密中，而且也未獲得官方證實，不過，Supreme推出募款T-Shirt是有例可循的。

早在2001年美國發生911事件時，Supreme就使用美國國旗為底搭配Box Logo，還有2011年的日本311大地震，Supreme同樣發起募款動作，推出「震災」T-Shirt，並將收入全數捐給日本紅十字會。

與此同時，全球時尚產業都因新冠肺炎團結一致，像是Chanel（香奈兒）宣布停工八周並生產防護衣與口罩；Burberry將經典風衣的生產線改為生產防護衣，New Balance則是把位於美國麻州的工廠改成生廠口罩的產線。

▲Supreme為肺炎推出募款t。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@chanelofficial、@burberry）

▲Chanel與Burberry投入生產防疫裝備的行列。（圖／翻攝自IG@chanelofficial、@burberry）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, Supreme, 募款T-Shirt, BoxLogo, 震災, 311大地震, Chanel, Burberry, NewBalance
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