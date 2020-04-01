慶祝發射30週年　哈伯望遠鏡為大家拍下超夢幻「專屬生日星象圖」

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@nasahubble、NASA官網

還記得學生時期地科課本上提到的「哈伯望遠鏡」（Hubble Space Telescope）嗎？自1990年發射至今剛好過了30年，而NASA為慶祝哈伯望遠鏡發射30週年，特別在網路上發起了＃Hubble 30的系列活動，讓民眾們可以查詢自己生日當天哈伯望遠鏡所拍攝到的天文景象，這些夢幻的宇宙星象圖還能免費下載！

哈伯望遠鏡的發射是人類在探索宇宙歷史上的一大里程碑，由於運行軌道位置在地球大氣層之上，因此不受大氣干擾影響、視野清晰，大大彌補了地面觀測的不足。三十年來，每天24小時不間斷地收集宇宙星象並回傳地球，當然在你生日這天也沒停止工作，此次由NASA推出的線上慶生活動，就為大家精選了366張從未公開過的實拍照片，民眾只要輸入自己的生日就能得到專屬的夢幻星象圖，雖然不一定是出生的年份，但是每一張絕對都能震撼你的眼球。

只要在NASA官網上找到「Hubble’s 30th Anniversary」活動下的「What did Hubble see on your birthday?」並在下方輸入出生月份與日期，就能看見如夢似幻的星象圖，有些人是眾多閃爍的光點、有些人是雲霧繚繞的星雲，有些人甚至可以看到一球一球的星團與遙遠的其他星系，不禁令人讚嘆，宇宙之大、神秘又深不可測，僅僅是渺小的一隅，也能如此絢爛奪目。

▲並搭配星象圖詳細解說。



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