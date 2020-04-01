fb ig video ETtoday search mobile

慶祝發射30週年　哈伯望遠鏡為大家拍下超夢幻「專屬生日星象圖」

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@nasahubble、NASA官網

還記得學生時期地科課本上提到的「哈伯望遠鏡」（Hubble Space Telescope）嗎？自1990年發射至今剛好過了30年，而NASA為慶祝哈伯望遠鏡發射30週年，特別在網路上發起了＃Hubble 30的系列活動，讓民眾們可以查詢自己生日當天哈伯望遠鏡所拍攝到的天文景象，這些夢幻的宇宙星象圖還能免費下載！

▲NASA 哈伯望遠鏡30週年線上慶生。（圖／翻攝自NASA）

哈伯望遠鏡的發射是人類在探索宇宙歷史上的一大里程碑，由於運行軌道位置在地球大氣層之上，因此不受大氣干擾影響、視野清晰，大大彌補了地面觀測的不足。三十年來，每天24小時不間斷地收集宇宙星象並回傳地球，當然在你生日這天也沒停止工作，此次由NASA推出的線上慶生活動，就為大家精選了366張從未公開過的實拍照片，民眾只要輸入自己的生日就能得到專屬的夢幻星象圖，雖然不一定是出生的年份，但是每一張絕對都能震撼你的眼球。

▲NASA 哈伯望遠鏡30週年線上慶生。（圖／翻攝自NASA）

只要在NASA官網上找到「Hubble’s 30th Anniversary」活動下的「What did Hubble see on your birthday?」並在下方輸入出生月份與日期，就能看見如夢似幻的星象圖，有些人是眾多閃爍的光點、有些人是雲霧繚繞的星雲，有些人甚至可以看到一球一球的星團與遙遠的其他星系，不禁令人讚嘆，宇宙之大、神秘又深不可測，僅僅是渺小的一隅，也能如此絢爛奪目。

▲NASA 哈伯望遠鏡30週年線上慶生。（圖／翻攝自NASA）

▲並搭配星象圖詳細解說。

►談戀愛用IG避免3種壞習慣：強迫Po合照是大忌

►拼酒必備！南韓「自動倒酒機」精準出水量不怕手抖　隨機模式超好玩

關鍵字：

NASA, hubble, 哈伯望遠鏡, 30週年, 生日, 星象, 宇宙
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

每天戴口罩皮膚搔癢泛紅、狂長痘！皮膚科醫師建議保養必做的Do＆Don‘t

每天戴口罩皮膚搔癢泛紅、狂長痘！皮膚科醫師建議保養必做的Do＆Don‘t

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

最難訂位的《新馬辣PLUS+》進駐西門町！超狂8亮點，「巨大雞胇」等你來吃 安格斯12星座一周運勢3/30-4/5　金牛、處女、摩羯適合宅家休養 宅在家就來做女星宣璐的美體操！簡單6步驟消滅蘿蔔腿　還能練出翹屁股 朴世路、趙以瑞我來了！《梨泰院Class》劇中的甜栗小酒館在這裡 小心別被女友搶去背！DIOR男裝聯手潮流始祖Shawn Stussy　塗鴉馬鞍包太好看 Dior 黑白口罩曝光！LVMH集團繼生產乾洗手後又一美麗善舉 機能外套才不是老爸在穿！Adidas、The North Face新潮設計　連Lisa都來一件

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面