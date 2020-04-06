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吳亦凡御用造型師成為時尚部落客！直擊超驚人衣櫃　比精品店更好逛

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@filxiaobai、YouTube@深夜徐老師

明星光鮮亮麗的背後，其實是靠造型師巧手打造。Fil小白身為明星吳亦凡、宋茜的御用造型師，有著出色的時尚品味，在網路上分享的穿搭引起關注，也跟著成為時尚部落客，不僅參加各大時裝秀，還能得到名牌贈送的新品，家中衣櫃物品分門別類，根本比店裡的貨還齊全，看了讓人超羨慕！

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

Fil小白來自四川成都，因為參加了時尚節目被看中，而踏入造型師這個行業。她身為吳亦凡的御用造型師，經常跟他一起出席各種時裝秀，宋茜在節目中的造型也是由Fil小白打造、出借自己的衣服。

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

在網紅「深夜徐老師」的影片中，特別直擊了Fil小白的衣櫃，發現裡面收藏非常驚人！為了存放眾多衣物，她還另外租了一個房子，衣服、包包、鞋子、飾品全部分門別類擺放，看起來比精品店還厲害，逛起來完全不想離開，這根本是女孩們的夢想衣櫃。

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

Fil小白因為工作需要，必須走在時尚尖端，在她家中可以看到各種最新款式，有的是她早早購入，有的則是品牌贈送的新商品，看了讓人羨慕不已。

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

▲吳亦凡造型師。（圖／翻攝自IG@filxiaobai）

由於Fil小白平時就很認真經營社群網站，她經常將男女風格混搭、結合，每張穿搭照都潮流又時髦，累積眾多粉絲模仿追隨，現在自己也是個有影響力的時尚部落客囉！

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關鍵字：

吳亦凡, 宋茜, 造型師, 衣櫃, 穿搭部落客, 穿搭
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