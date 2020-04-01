【奧斯塔羅】目前缺少的是什麼？

你知道

看似穩定的生活或快樂的人

內心總有缺乏的部分

今天就和奧斯一起來看看

目前的你缺乏的是什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，你天生就是缺乏安全感，或許是你曾經受過傷或是有不愉快，所以在面對每段關係時，總會渴望安全感。每當一段關係給了你富足的安全感後，你才有辦法享受這樣關係所帶來的愉悅。另外，不得不說你們很特別，大多時候你會小心翼翼的呵護一段關係，但似乎越是小心，結果卻不會朝你想的方向走，因此這樣的牌組也點出，目前的你還是挺需要安全感的唷！

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選到這組牌的朋友，你起伏不定的生活早已膩了，就像是在感情世界中的你，可以和另一半安穩過日子，金錢方面或許不顯富裕，但只要開心就好，因此這樣的牌組奧斯建議好好審視目前的生活，是不是將自己逼太緊或是給自己太多壓力，因為這樣的牌組暗示你內心壓力挺大的，如果不適時輕鬆自己，總有一天會負荷不了的喔！

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選到這組牌的朋友是個特別的人，你不是會示弱或是表現自己缺乏某部分的人，因為這樣的牌組代表富足與穩定。表面的你看起來生活的確不錯，但背後的你其實是個渴望被愛的人，因為你覺得生活上的物質可以透過努力獲得，但被愛卻不是努力就可以得到的，畢竟，一直以來你都是當人家的避風港，某些時候你也想要有一個肩膀好好依靠，並放鬆做自己。

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選到這組牌的朋友，奧斯想問你追求的是什麼？因為這樣的牌組代表勞累與辛苦，不得不說現實生活中的事情挺辛苦的，不論是在生活或是工作上，似乎都有那麼點辛苦、勞累的意思存在，特別是目前的你忙碌成這樣，若真要問你追求的是什麼，你似乎也說不出理由，因此奧斯要說選擇這牌組的朋友，你該緩一緩腳步想一下自己的目標或是方向，否則只會像一隻迷途的羔羊不知往何處走喔！

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