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【奧斯塔羅】戀愛時，你是個大醋桶嗎？

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▲戀愛時你是個大醋桶嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

有人說
戀人眼裡容不下一粒沙

今天奧斯就要和你一起看看
你戀愛時的醋意有多高吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌I

選到這張牌的朋友，不得不說在感情當中你可是冷淡型的吃醋者，面對情人與朋友的吃醋舉動時，通常你是冷眼旁觀的那種，但僅存在於表面，因為這時候你的內心正波濤洶湧，並且不會輕易的表現出來，對你來說除非到真正誇張的地步，你才會跳出來跟情人說要適可而止了。

牌II

選到這張牌的朋友，你的醋桶子可大了，人家說的情人眼裡容不下一粒沙，真切的上演在你的感情世界裡。愛情中的你大多時候都是在照顧著對方，但如果情人做出逾矩的行為，你是個不是會輕易放過對方的人，因為對你來說，身邊有另一半時，某些行為舉止本就該適可而止，踰矩的行為可會大大開啟你心中的醋桶喔！

牌III

選到這張牌的朋友，相對其他張牌你的醋桶小上許多，大多時候你都是理性分辨情人的行為舉止，並且能清楚的分辨其意義，不會因為一些舉動而打翻你的醋桶，因為面對情人對異性的舉止，你會先去了解為什麼要這樣做，例如對方是單純需要幫忙，還是想藉機想靠近另一半，所以要打翻你的醋罈子，可沒有這麼簡單。

牌IV

選到這張牌的朋友，你的醋桶子堅如磐石，要打翻需要天時地利人和，因為你很能信任另一半，通常只會簡單的表現一下你的不滿，讓對方知道你正感到不悅，或是透過行為讓對方知道目前的想法，除非對方真的白目到完全不懂，你才會大翻心裡的醋桶喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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