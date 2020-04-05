奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功

20200406-0412奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！學／事業方面，積極想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐、緩一下步調會是件好事。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，並充滿熱情在經營這段感情，同時也樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔！單身的朋友下周則要注意桃花出現。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：學／事業方面，下周要多注重職場上與同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌，會好一些。

2.摩羯座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

3.雙魚座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

牡羊座

開運顏色：橘色

幸運數字：10

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終無法突破瓶頸，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯建議下周要收起那些微的驕傲，並適時接受外援，情況會改善許多。

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感要學習放下，始終在心裡不願踏過去，只會讓自己感到壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時調適自己，避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

金牛座

開運顏色：藍色

幸運數字：52

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不太滿意，積極想突破現況，會是上進的一周。奧斯提醒金牛朋友下周的自負大上許多，面對他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。另外，下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況存在，對於目前的情感，心開始轉向外頭，或許是因為出現競爭者讓心不再安穩，奧斯建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停下來。另外，下周要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

雙子座

開運顏色：白色

幸運數字： 63

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友顯得消極許多，面對長久以來熟悉的事物或工作，較提不起勁，有一部分原因是下周意識到自己的不足，開始思考增進自己的方式，另一部分則是下周注意力被其他事物吸引，面對事情不那麼專注，奧斯提醒下周注意事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上，反而會耽誤該做的事喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周情感中的相處顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，並且變得更加親密。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業運勢方面，下周更加努力在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純想把工作做好，這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳喔！

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：85

整體運勢★★★

解析：巨蟹的朋友，下周將會是放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不在如此強烈，面對事情也較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要主動些，不然下周的被動將影響許多後續狀況唷！

愛情運勢★★

解析：下周對於情感產生逃避的想法，面對事情的積極度也降低，連帶影響愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周也浮現，讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學／事業工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了厭倦感。

金錢運勢★★

解析：：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

獅子座

開運顏色：綠色

幸運數字：96

整體運勢★★★★

解析：下周獅子的行動力提高許多，過往有不想解決的事情將在下周獲得解決機會。奧斯要提醒，雖然下周行動力的提升讓你在極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以在處理事情或是付諸行動前，記得要多想一下，以避免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，並充滿熱情在經營這段感情，同時也樂於溝通，所以要好好把握下周的時間喔！單身的朋友下周則要注意桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落。另外，如果是業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：43

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友要好好把握，因為過去的付出與勞累都在下周獲得回報，並且辛苦也在下周告一個段落，而這樣難得的安穩可是處女嚮往已久的，但奧斯要提醒一下，雖然下周會是豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情發展的方向也都在兩人預期之中，將會是不錯的一周，若有求婚打算的朋友下周也可多考慮看看。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面下周順利許多，若是過去對於工作有努力付出的朋友，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在辛苦與勞累，但隨著下周回報的到來，將不會那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友下周有望開始獲得回報。

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：08

整體運勢★★★★★

解析：下周天秤朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，但仍對於現況感到不滿足，將會積極的成長，會是個行動力相當高的一周，奧斯要好好把握下禮拜，因為將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將願意經營新的承諾，並且有更高的熱情去規劃以及相處，因此將會是相當良好的一周，要好好把握了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業的成功性提高許多，對於目前的成果早已是預料中之事，因此不會停下步伐，依然會繼續於目前的工作中努力。另外，下周將有新的機會到來，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會或的許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

天蠍座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：36

整體運勢★★★

解析：不滿足的感覺充斥在天蠍朋友的生活中，但這樣的不滿足並非外在影響，主要是內心製造出來的想法，而這樣的狀況將導致下周推掉好機會，讓自己脫離成功的可能，奧斯提醒下周要多注意上述狀況囉！

愛情運勢★★★

解析：對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做的不夠，但奧斯提醒你下周的感覺將是雙向，所以也要注意伴侶的狀況囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，下周要多注重職場上與同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌，會好一些。

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意了。

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓射手朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情願意尋找些變化，面對長久以來的相處感到些許厭煩，因此將積極透過檢視過去的方式調整未來的步伐，所以下周會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐、緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

摩羯座

開運顏色：褐色

幸運數字：13

整體運勢★★

解析：下周摩羯朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，讓自己的發展受到許多限制，這樣的狀況也影響下周你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然有把自己的工作做好，但對於上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：70

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友的信心與堅持下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，奧斯提醒下周面對事情時的堅持度要高一點。另外，也要注意一下三分鐘熱度的狀況，簡而言之，下周如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

愛情運勢★★★

解析：下周雙方之間的共識度降低許多，要注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自信心不足的狀況在學／事業方面尤其明顯，導致自己與環境產生隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意了。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

雙魚座

開運顏色：銀色

幸運數字：36

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友對於現況開始呈現休息，或許是長久以來的努力下周開始感到不堪負荷，有那麼點休息的念頭產生，導致整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息或者是努力已久後的休息，下周都將呈現休息的狀態，奧斯提醒適時放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自雙方下周對於這樣的感情進入沉思，並非分手，而是考量兩人未來的方向與目標，所以下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨瓶頸，讓你稍稍逃離現實，除了想自己的下一步之外，也順便讓自己小小休息一下。

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

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