亮･珠寶／挑翡翠手鐲首重「眼緣」　往手臂上推離手腕一個拳頭的尺寸最好

▲玉世家為母親節推出摯愛翡翠玉鐲系列。（圖／玉世家提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

母親節想為媽媽或老婆大人買翡翠手鐲當禮物，別忘了帶她們親自挑選了，因為市場上流傳「不是人找鐲子，而是鐲子找人」，說的正是挑選玉鐲首重「眼緣」，顏色、質地與款式都喜歡，才會進入第二步試戴，尺寸太大或過小都只能忍痛說再見，而恰好完美的手圍尺寸，便進入第三關預算考量，翡翠品牌JADEGIA玉世家表示，一只顏色上乘達「正、濃、陽、勻」高標準、又是頂級玻璃種，身價往往飆破千萬元。

▲挑選翡翠玉鐲講究緣分，還須考量尺寸與預算。

翡翠手鐲樣式

玉鐲「內圈」指的是手腕內側形狀，「外圈」代表外側形狀，而「條桿」為玉鐲斷面形狀。內側平扁、條桿外圓內平的款式被稱為「平安鐲」，戴起來貼合；橢圓形的手鐲戴上也舒適，更顯得手臂纖細，相傳是為楊貴妃而設計，因此有「貴妃鐲」封號。

▲玉世家紫羅蘭翡翠玉鐲，約1,680,000元。



最經典的仍是內外圈皆圓的翡翠手鐲，整個造型也是正圓，在華人世界有圓滿之意而備受喜愛，名為「圓鐲」，也享有「福鐲」美譽；造型款則是經過雕刻的「麻花鐲」，不過年輕女性比較喜歡條桿纖細的「美人鐲」，因為樣式較為年輕也輕盈。

▲膚色較深可選擇顏色較淺的玉世家嫩綠色翡翠手鐲，約382,000元。



翡翠評選標準

翡翠鑑賞是一門深奧的學問，挑選仍以個人喜好為首要，但前提是要找有信譽的店家，才能買得安心。評選的標準中，顏色是一大關鍵，分別從「正、濃、陽、勻」來判定，正指的是正綠色、濃代表飽和度、陽象徵鮮豔度，而勻則是說明翠色分布是否均勻飽滿。膚色深一些的女性可選擇較淺的嫩綠色，紫羅蘭翡翠手鐲則與肌膚白皙的人很相襯。

▲玉世家品質達上乘的「正、濃、陽、勻」特性的翡翠手鐲身價超過千萬元。



翡翠手鐲的種地與透明度也是挑選的重點，目前「玻璃種」被視為最頂級，其次為「冰種」；而翡翠若內含物越少、透明度佳，身價也跟著翻漲。

▲購買玉鐲一定要親自試戴，戴上後往手臂方向上推，鐲子落在距離手腕約一個拳頭大小的位置最適宜。

尋找最佳尺寸

不像K金珠寶可更改尺寸，每一件一體成形、無法調整大小的翡翠手鐲都在等待恰好手圍的有緣人上門，試戴時可將鐲子往手臂方向上推，落在距離手腕約一個拳頭大小的位置，被視為最佳手圍尺寸，避免過大容易造成碰撞損壞、太小又戴得難受。一只完美手鐲不僅可戴一輩子，還能當傳家寶呢！