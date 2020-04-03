痘疤、凹洞到底要怎麼遮？關鍵1技巧　肌膚立刻變平滑

▲（圖／BOY_ANUPONG-GETTY IMAGES）



明明就知道臉上長痘痘和粉刺不能擠，但有時候就還是手癢，忍不住看到就擠，想當然沒有專業手技的我們，亂擠痘痘和粉刺的下場就是，臉上留下痘疤，嚴重的甚至還會有凹洞～而最可怕的是當痘疤和凹洞爬上妳的臉後，就沒那麼容易讓它們消失，就算化妝也遮蓋不了！如果妳也有這些問題，快來聽看看專業皮膚科醫生給妳去痘疤的建議，還有彩妝師教妳如何遮瑕，才能讓痘疤消失！

痘疤和凹凸洞的成因



皮膚專科醫生陳珮瑤指出，從醫學角度上來說，痘疤主要分為3大類：紅色痘疤、咖啡色痘疤印及凹凸洞。至於痘疤的色素深淺度，會因個人黑色素細胞的活躍程度而異。

紅色痘疤：痘痘出現時，皮膚會發炎引致血管膨脹及增生，令患處變紅。

咖啡色痘疤：痘痘痊癒後，產生過量黑色素及色素沉澱而形成。

凹凸洞：若皮膚發炎情況嚴重，或用手去擠壓、揉捏、用痘痘棒去接觸痘痘，使發炎情況惡化，並且傷及皮下的骨膠原，膚質表面會變得不平滑，更有機會留下凹凸洞。

要治療痘疤，陳珮瑤醫生建議可參考以下消除臉上痘疤方法：

▲（圖／FERLISTOCKPHOTO-GETTY IMAGES）



去痘疤方法：紅色痘疤



一般情況下，1-2個月內，紅印就會自然減淡。若情況持續，患者可考慮接受雷射治療，將多餘的血管打走，藉以幫助淡化紅印。

咖啡色痘疤：

▲（圖／VLADIMIRFLOYD-GETTY IMAGES）



每星期進行一次臉部磨砂，清除老化角質層，加速色素脫落。可於醫生指示下，接受果酸治療，增強新陳代謝，加快咖啡色疤減淡的速度。

或是使用由醫生處方，含對苯二酚(Hydroquinone)成分的外用藥物，有助抑制產生黑色素的酵素，從而改善痘疤，一般使用4-6星期後始見功效。

但使用此成分的藥膏時，需配合塗抹防曬霜。由於果酸及對苯二酚成分帶有刺激性，不可隨便自行購買與使用；尤其是敏感性肌膚人士，應預先咨詢醫生的意見。

去凹凸洞方法



屬永久性疤痕，不會自行消失。針對明顯的凹陷的疤痕，注射填充劑，如透明質酸到凹陷位置，可填補失去的皮下組織中的空間，使其脹起並回復平滑。

或是借助高能量激光分段換膚治療，原理是以激光能量深入皮膚，形成微熱治療區，將能量輸送至皮膚細胞，幫助膠原蛋白的增生，令凹陷的皮膚表面回復平滑。一般經過4-6次的治療，可見凹凸洞明顯得以改善。

痘疤遮瑕的小技巧



專業彩妝師表示，想要完美遮瑕臉上的痘疤和凹洞，要根據痘疤的色澤及狀況而用上不同顏色的飾底乳，再配合遮瑕膏去做遮瑕．

紅色的痘疤：



以可先用遮瑕刷沾取綠色飾底乳，薄薄的點上於痘疤處去做顏色的調整，淡化紅色的痘疤印。

咖啡色的痘疤：



先用橘色/黃色飾底乳去打底，然後點上近膚色的膏狀遮瑕膏，並用指尖暈開痘疤的周圍，讓疤痕隱藏．

結痂中的痘痘：



建議選用滋潤型的遮瑕膏去做遮瑕，而且上完遮瑕膏後，要即時清潔遮瑕刷，預防細菌滋生。

臉上的凹凸洞：



凹凸洞比較難完全「遮蓋」，專業彩妝師建議說可以先用粉底刷，沾上少許粉底液，以打圈方式再臉上凹洞處上粉底去做打底隱藏，之後再輕掃霧面蜜粉，透過霧化的效果，令凹凸部位於視覺上顯得平滑一點。

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文／柯夢波丹 圖／品牌提供、GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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