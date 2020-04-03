泫雅、秀智都在穿浪漫「紫羅蘭」　跟上5種搭配技巧宣示春天來了

在這個春暖花開的季節，不論今年的代表色經典藍多經典好搭，還是不如「粉嫩紫」來的應景！從 2020 年春夏到秋冬的時裝周都可以發現「紫色」一直攻佔潮人 IG 版面：浪漫的薰衣草色及夢幻的紫丁香色，兩種色持續不分上下的填滿視線，就像宣示春天要來一樣～

▲（左）薰衣草色（Lavender），薰衣草花的顏色，是帶有藍色調的淺紫色；（右）紫丁香色（lilac），比紫羅蘭色更淺，相對薰衣草色帶點紅調的淡紫色。（圖／AMAZON.COM）

▲Jennie穿香奈兒紫羅蘭色的針織外套。（圖／FRANCOIS GUILLOT-GETTY IMAGES）

被稱作「人間香奈兒」的 BLACKPINK 成員 Jennie 在去年 Chanel 2020 春夏的時裝周也穿著紫羅蘭色的針織小香外套現身，手拿同色系的菱格鏈帶小包，搭配天空藍的結飾平口上衣及單寧寬褲，集結性感與甜美於一身！

韓國性感女星泫雅就春天粉嫩紫色系的愛好者！這身薰衣草色碎花長洋裝搭配白色球鞋，看起來簡單休閒又有型。

泫雅以薰衣草色結合運動風的衛衣，搭配氣質感的白色長裙居然一點也不衝突！因為紫色本身就是種非常溫暖又優雅的顏色，搭配白色單品真的好好看！

偶像秀智這套紫丁香色的碎花洋散發出滿～滿的鄰家女孩好感，踩上一雙咖啡色系涼鞋，不需要過多的配件裝飾，就是最棒的春夏出遊裝扮！

紫丁香色的紮染洋裝穿起來效果真的美極了！泫雅這身洋裝還用了白色的蕾絲裝飾中和了街頭風更增加了女孩最愛的夢幻感，又酷又甜的造型好值得學起來！

名模卡拉迪樂芬妮參加 BOSS 時裝周時就身穿薰衣草紫的 X 型西裝及廓形打褶褲，再穿插其他白色單品，使俐落的套裝也能穿出清新感～

▲（圖／JACOPO RAULE-GETTY IMAGES）

薰衣草色及紫丁香色兩種春天色系美歸美，但穿得好是加分，穿不好的話也是白搭，浪費它浪漫的吸引力，今天編輯將從「配色」下手，讓大家快速掌握這兩種紫色的搭配方式，那就趕快接著看下去吧！

1.『單色配色法』

相對於 Pantone 2018 年度色「紫外光」的華麗及神祕，薰衣草色及紫丁香色比較柔和，也給大家比較舒服安定的感覺，所以挑選搭配的顏色會更加簡單，最基本的方式就是「單一色系」的搭法。

明明都是相同的紫色，卻因為不同的材質而有了立體感，不會有過於單調平面的感覺，就算現在剛起床腦袋一片空白，只要隨手抓幾件一樣顏色的衣服穿在一起，就能快速出門了！

2.『相似色配色法』

除了同色系利用異材質穿出層次感，相似色就是選擇深淺不同紫色互相疊加搭配，都算是不太會出錯的方式！

像是 Alberta Ferretti 2020 秋冬的這套，就是紫丁香色的高腰西裝褲搭配深紫色的針織衫，紫藕色的麂皮長靴，再加上紫羅蘭色的肩揹包，搭起來真的好好看～

▲（圖／VICTOR BOYKO-GETTY IMAGES）



別忘了深淺不同的其他紫色外，薰衣草色因為帶有藍色，所以粉藍色也算是它的相近色；同理，帶點紅的紫丁香色、粉紅色也算在其中喔！

3.『無彩配色法』

字面上的意思就是跟黑、白、灰等顏色搭配，也就是我們衣櫃的常備又百搭的那些基本色系，因為淡紫色屬於比較輕柔的顏色，不論是搭深或搭淺都不至於太突兀，像是《雙層公寓：輕井澤篇》的小室安未利用黑色單品來搭配，就能把薰衣草色穿出率性氣勢。

當與白色的單品搭配時，紫色瞬間成為主角，就能穿出春天清爽的感覺，也會因為搭配的單品類型不同，而給人不同的風格！YG 最正小名模 Ella Gross 也穿著白色蝴蝶 tee 搭配紫丁香色的針織外套，小小年紀這麼正怎麼受得了！

▲（圖／JEREMY MOELLER-GETTY IMAGES）



除了紫色的衣服單品之外，對於還在觀望不敢馬上入門紫色的人，不妨從配件著手，例如包包、襪子、飾品、鞋子等，然後跟平常本來就會穿的服裝搭配，想跟風又不想改變的最佳辦法～

4.『互補配色法』

冷色調薰衣草色的互補色是暖色調的黃色、橙色及卡其色，掌握這個邏輯就變得很簡單，溫柔的淡紫色尤其適合跟清新的鵝黃色搭在一起，來自倫敦的時裝姐妹花 Olivia 和 Alice 各自穿上紫色及鵝黃色與對方搭配，是不是看起來超順眼的呢？

今年韓妞衣櫃必備的卡其色風衣外套，跟薰衣草色的丹寧直筒褲搭配，絕對會比跟一般藍色的牛仔褲來的春天～

而紫丁香色的互補色是同樣粉嫩的薄荷綠，跟剛剛提到的鵝黃配薰衣草色也是同個道理，輕柔的兩種色系，一搭上就是絕配！

5.『大膽配色法』



如果你本來就不在乎別人的眼光，喜歡大膽地做自己的話，今年就把者兩種紫色跟動物紋路穿在一起吧！不得不說根本超時髦，建議可以選擇比較素面的紫色單品搭配，才不會看起來太複雜！

▲Bobby Abley 在今年二月的時裝周就出現這樣的組合，說實在根本不違和啊！（圖／JOE MAHER/BFC-GETTY IMAGES）

春天必須要有的浮水印碎花裙不知道要從何搭起的話，素面的紫丁香針織就會是它最好的搭擋喔！

今年 70 年代的嬉皮風格回歸，變形蟲圖騰也順勢成為流行，大紅色的變形蟲直筒褲搭配直條紋的紫丁香襯衫，也算是一種風格碰撞的大膽搭法！

▲（圖／CHRISTIAN VIERIG-GETTY IMAGES）

文／柯夢波丹

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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