《蠟筆小新》小白變真的！動感超人杯、塗鴉版肥嘟嘟左衛門抱枕也超Q

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、p-bandai.jp

日本超商的一番賞總是物超所值，讓人想怒抽好幾回。這次經典卡通《蠟筆小新》為了迎接即將上映的新電影《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》，特別與bpnavi一番賞俱樂部合作，推出獎品超讚的一番賞，其中寵物小白實體化後，變成超萌玩偶抱枕，讓人好想擁有。

#A賞：小新與肥嘟嘟左衛門玩偶

在新電影當中，小新與肥嘟嘟左衛門將會有許多互動，值得粉絲們期待，所以這個獎品將他們兩個湊成一組，Q版小新與肥嘟嘟左衛門娃娃有夠可愛。

#B賞：小白抱枕

小新的寵物狗小白一直有著超高人氣，這次被實體化後，變成超萌的娃娃抱枕，可愛模樣抱起來好療癒，就像養了真的小白一樣。

#C賞：線圈筆記本

筆記本有五款造型，除了這次新電影主題相關的封面之外，還有其他小新動畫相關圖案，可愛又實用。

#D賞：彩繪玻璃杯

彩繪玻璃杯有六款花色，透明的杯子上有睡衣小新、塗鴨小新、小新家的族譜、春日部防衛隊、動感超人…等圖案，手繪感畫風搭配起來特別好看。

#E賞：方型小手帕

方型的小手帕有八款花色，每一款圖案靈感都是來自動畫中的經典角色、劇情，顏色鮮豔、充滿童趣。

#最後賞：塗鴉版肥嘟嘟左衛門抱枕

最後賞超級特別，是塗鴉版肥嘟嘟左衛門的長型抱枕，尺寸很大約60公分，上面還有個趴著的小新玩偶，可愛到不行，能抽到這款真的太幸運！

《蠟筆小新》一番賞預計4月18日在日本販售，抽一次650日圓（約台幣182元），獎品讓人想多抽好幾次。除了這個一番賞，Bandai公司居然將《蠟筆小新》裡面小新喜歡的「康達姆機器人」實體化，變成逼真的立體公仔，手部、腰部都能轉動，還會附贈小新裝玩具的紙箱，可以將這款機器人與之前出過的「動感超人」、「光屁屁怪獸」一起放入，小新迷看了好想收藏。

▲康達姆機器人公仔售價3000日圓（約台幣843元）。



▲除了康達姆機器人公仔，還有動感超人、光屁屁怪獸款。

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