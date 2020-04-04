fb ig video ETtoday search mobile

《蠟筆小新》小白變真的！動感超人杯、塗鴉版肥嘟嘟左衛門抱枕也超Q

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、p-bandai.jp

日本超商的一番賞總是物超所值，讓人想怒抽好幾回。這次經典卡通《蠟筆小新》為了迎接即將上映的新電影《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》，特別與bpnavi一番賞俱樂部合作，推出獎品超讚的一番賞，其中寵物小白實體化後，變成超萌玩偶抱枕，讓人好想擁有。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#A賞：小新與肥嘟嘟左衛門玩偶

在新電影當中，小新與肥嘟嘟左衛門將會有許多互動，值得粉絲們期待，所以這個獎品將他們兩個湊成一組，Q版小新與肥嘟嘟左衛門娃娃有夠可愛。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#B賞：小白抱枕

小新的寵物狗小白一直有著超高人氣，這次被實體化後，變成超萌的娃娃抱枕，可愛模樣抱起來好療癒，就像養了真的小白一樣。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#C賞：線圈筆記本

筆記本有五款造型，除了這次新電影主題相關的封面之外，還有其他小新動畫相關圖案，可愛又實用。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#D賞：彩繪玻璃杯

彩繪玻璃杯有六款花色，透明的杯子上有睡衣小新、塗鴨小新、小新家的族譜、春日部防衛隊、動感超人…等圖案，手繪感畫風搭配起來特別好看。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#E賞：方型小手帕

方型的小手帕有八款花色，每一款圖案靈感都是來自動畫中的經典角色、劇情，顏色鮮豔、充滿童趣。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

#最後賞：塗鴉版肥嘟嘟左衛門抱枕

最後賞超級特別，是塗鴉版肥嘟嘟左衛門的長型抱枕，尺寸很大約60公分，上面還有個趴著的小新玩偶，可愛到不行，能抽到這款真的太幸運！

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

《蠟筆小新》一番賞預計4月18日在日本販售，抽一次650日圓（約台幣182元），獎品讓人想多抽好幾次。除了這個一番賞，Bandai公司居然將《蠟筆小新》裡面小新喜歡的「康達姆機器人」實體化，變成逼真的立體公仔，手部、腰部都能轉動，還會附贈小新裝玩具的紙箱，可以將這款機器人與之前出過的「動感超人」、「光屁屁怪獸」一起放入，小新迷看了好想收藏。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲康達姆機器人公仔售價3000日圓（約台幣843元）。

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲蠟筆小新一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲除了康達姆機器人公仔，還有動感超人、光屁屁怪獸款。

►迪士尼、積木風齊發　兒童節造型蛋糕在家過也很HIGH

►拉麵造型毛巾吃貨必備！炸蝦、叉燒配料超豐富　看了肚子好餓

關鍵字：

蠟筆小新, 一番賞, 小白, 玩偶, 抱枕, 日本
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　

萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　

嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名 Lisa罕見中分美出天際！「白色鏤空洋裝」長腿若隱若現超逼人 《蠟筆小新》小白變真的！動感超人杯、塗鴉版肥嘟嘟左衛門抱枕也超Q 別白做工！皮膚科醫師曝「這時」抹護手霜效果最好 偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」 日本男生票選女生最扣分的舉動TOP4　一不注意直接被判出局！ 決戰口罩外！3款「白菜價睫毛膏」輕鬆讓睫毛變太陽花炸開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面