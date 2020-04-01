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赫蓮娜「嫩皮神器」綠寶瓶升級版全球首賣　母親節再送破萬滿額禮　

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▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲頂級保養品牌HR赫蓮娜首次母親節檔期，獻上全球首買升級版「綠寶瓶」及4大特惠組。（圖／記者張毓容攝，以下同）
記者張毓容／台北報導

讓許多保養控期盼已久，終於於去年正式登台的頂級奢華保養品牌HR赫蓮娜，為迎接在台第一個母親節檔期，集結品牌3大熱銷經典品，以平均8折的優惠打造奢華特惠組合，更在母親節活動前搶先全球引進全新升級的第二代「綠寶瓶」修護精華，就連滿額禮都是價值破萬的頂級規格，想體驗HR赫蓮娜的高效奢華保養，趁這時候入手最划算。

全球首賣的「綠寶瓶」

創立百年的HR赫蓮娜不僅被視為奢華貴婦保養品牌，高效有感的護膚效果更是備受推崇的原因，最出名的除了黑繃帶乳霜、高光精華外，還有在小紅書上擁有超過萬篇好評分享的「綠寶瓶」植萃綠寶修護精華。核心成分「珍稀珊瑚草」擁有修護肌膚、強化肌膚屏障的效果，並能加速肌膚代謝，被網友大讚「一擦老皮變嫩皮」、「粉刺真的一顆顆掉了」。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜 植萃綠寶修護精華，50ml，NT$5,800。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

而今年在母親節檔期開跑之際，台灣將搶先全球於4/1推出全新升級版「植萃綠寶修護精華」，將珍稀珊瑚草濃度再提升，並添加多達11種高效保濕成份，修護、保濕、抗老等養膚效果更提升，同時使用多達94%天然成分，不含酒精、矽、防腐劑，質地更親膚也更環保。

四大明星特惠組

針對母親節，赫蓮娜以最受歡迎的黑繃帶乳霜、高光精華及最新「綠寶瓶」等3大明星商品推出4款頂級特惠組，最低折扣76折，優惠幅度平時難得一見。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜 黑繃帶明星修護組，優惠價NT$13,200。（圖／品牌提供）

擁有絕佳修護效果的黑繃帶修護乳霜被網友譽為「乳霜之神」，更是赫蓮娜熱賣第一的經典代表，這次推出2種相關組合。

入門首選的「黑繃帶明星修護組」含有黑繃帶修護乳霜50ml、雙萃煥膚精露25ml、極致高光全能乳霜15ml，總價值NT$16,545。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜 頂級醫學美容 繃帶修護組，優惠價NT$24,700。（圖／記者張毓容攝）

結合黑白繃帶兩大修護神雙的「頂級醫學美容 繃帶修護組」則包含黑繃帶修護乳霜50ml、白繃帶修護乳霜50ml、雙萃煥膚精露25ml x 2、水光修護水凝膜15ml，總價值NT$29,880。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜 極致高光透亮組，優惠價NT$9,300。（圖／記者張毓容攝）

被奉為熬夜必備造光神器的高光精華則與白繃帶乳霜組合為「極致高光透亮組」，內含極致高光全能精華50ml、白繃帶修護乳霜5ml、極致高光全能晶透露30ml，總價值NT$11,472。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲赫蓮娜 綠寶瓶上市獨享組，優惠價NT$10,580起。（圖／記者張毓容攝）

而全新升級的「綠寶瓶」則是推出可自由選擇搭配精華或乳霜的「綠寶瓶」限定組，總價值NT$12,890起。凡購買全新植萃綠寶修護精華50ml並加購任一精華或乳霜正產品，即送價值超過NT$2,000的「植萃超導修護系列3件禮」。

超頂級滿額禮

不僅特惠組吸引人，赫蓮娜連滿額禮都很有誠意！特別將黑、白繃帶乳霜及高光精等3款經典人氣商品納入三重滿額禮中，尤其第3檻消費滿NT$90,000可獲得法國空運來台、價值近萬元的「頂級尊寵三件禮」，內含植萃超導極淨煥膚面膜(100ml)和台灣尚未上市的植萃超導修護眼膜(4ml X 6)、水膨潤翹唇精華(6.5ml)，三樣產品都是正貨，讓忠實愛用者能搶先體驗修護眼膜及翹唇精華的奢華護理。

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝）

▲赫蓮娜綠寶瓶升級版母親節全球首賣。（圖／記者張毓容攝）

▲第3檻滿額贈禮裡含有台灣尚未上市的翹唇精華和修護眼膜。（圖／記者張毓容攝）

►2020母親節必買「加大版」保養神品！小棕瓶、金盞花爆水霜、日夜奇蹟水

►2020全台百貨母親節檔期總覽　出門就要搶到便宜

►小Ｓ成為赫蓮娜品牌大使　激推「高光精華」讓她素顏也超美

關鍵字：

美妝, 保養, 保養品, 2020, 母親節, 赫蓮娜, HR, 頂級保養, 黑繃帶乳霜, 高光精華, 綠寶瓶, 滿額贈, 特惠組
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