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盤點兒童節親子裝新選擇　UNIQLO印花包屁衣、GAP童裝超Ｑ！

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

兒童節將至，加上清明節連續假期，是各位父母們為家中小寶貝添購新裝的好時機，而爸爸、媽媽們也能順便以打扮孩子之名購入可愛的「親子裝」，同時為自己挑選可以和孩子做搭配的日常服裝。近期許多品牌都有推出童裝與親子裝系列，甚至連嬰兒的包屁衣都有超Ｑ新選擇！

首先來看到近期聯名系列強強滾的日本時裝品牌UNIQLO，在今年與JW Anderson、marimekko的合作中都有同步推出以成人款式作為延伸設計的童裝系列：

＃UNIQLO X JW Anderson童裝系列

今年春夏UNIQLO與JW Anderson已是第五度聯手，本次以「英倫格紋」、「田園風格」為主題，大人、小孩有非常多相呼應的款式。

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

＃UNIQLO X marimekko

UNIQLO與芬蘭品牌marimekko將三度聯手推出2020春夏限量聯名系列，豐富、繽紛的印花單品過去也曾收到眾多好評，今年春夏又增加了更多必收藏的質感好設計，更利用同樣的花紋製作成人版型與童裝，特別的是，這系列就連嬰兒專用的「包屁衣」都有，於4月10日開賣。

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲印花包屁衣NT＄390。

此外，於4／2～4／9期間，UNIQLO連續八天推出「Kids Day安心樂享童趣節」，精選男、女童裝都有優惠，特價NT＄149起。

＃GAP

美國時尚品牌GAP特別為兒童節推出了「MARVEL」聯名系列以及「史努比SNOOPY」系列男、女童裝，小朋友們最崇拜的漫威英雄還有可愛的史努比，孩子絕對超喜歡！

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲聯名T恤短袖NT＄799、長袖NT＄1,299。

除了聯名系列之外，GAP本季的童裝新品也有許多好看的選擇，像是女孩子的連身洋裝，有碎花、條紋、牛仔等元素的款式，能輕鬆與媽媽的服裝做搭配。

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲碎花洋裝NT＄1,699、牛仔洋裝NT＄1,499、牛仔花邊上衣NT＄1,699。

＃Crocs

Crocs最有名的「布希鞋」，也俗稱「洞洞鞋」，雖然是民眾公認的「穿搭災難」單品，但是這種鞋子的材質特殊，不怕碰水而且超級軟、非常舒服，這樣的涼拖鞋其實十分符合兒童的需求，而且小朋友穿起來超可愛！

今年春夏Crocs推出了多款卡通聯名系列童鞋，主打聯名款有超級瑪利歐、史努比、迪士尼公主、小小兵、汽車總動員…等。

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲童裝。（圖／品牌提供）

▲米奇米妮款、小小兵款NT＄1,680；史努比、迪士尼公主NT＄1,780。

►BAPE勾起童年！企鵝PINGU與妹妹躲在猿人頭後面　網直呼太可愛

►UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q

關鍵字：

兒童節, 童裝, 親子裝, UNIQLO, GAP, CROCS
fashion.net

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