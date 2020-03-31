超佛心！萊雅集團不只捐乾洗手，更帶頭暫緩銷售通路付款

▲萊雅集團展開經濟應援行動，希望帶給大家正面影響。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情升溫，美妝龍萊雅集團抗疫不遺餘力，除了旗下品牌理膚寶水著手製作乾洗手贈與歐洲一線醫療院所之外，更應援集團銷售通路，像是沙龍、小型香水和中小型代理商，佛心暫緩他們的付款流程，直到疫情暫緩讓通路和代理商業務恢復。

萊雅集團除了捐助防疫產品外，更幫助相關單位度過此次經濟危機，像是延緩銷售通路交付款項，立即付款來減低供應商壓力，致力減輕合作夥伴的不安全感。

集團旗下的理膚寶水捐贈歐洲所有合作醫院、療養院和主要合作藥房配備洗手液，更進一步理膚向法國藥房免費提供空瓶，供這些藥房自行製作手部消毒液。卡尼爾則是免費供應洗手液給食品業者，讓他們保護自己，同時保護他人。

另一方面從經濟面支援通路，將暫緩通路的付款，通融代理商直到他們的業績恢復，至於遭受危機最重的供應商，集團決定透過系統的立即付款，來縮短付款時間。

除此之外，萊雅基金會已決定捐贈100萬歐元，幫助非營利組織用於抗疫之用，並全年為這些非營利組織提供支持，並為社工、志工和受助人提供沐浴露、洗髮精和洗手液。

全球萊雅集團總裁安鞏表示，在這場前所未有的危機中，有責任盡一切可能為大眾做出貢獻。希望透過這些行動，對那些展現極大勇氣和無私奉獻精神的人們，獻上支持和聲援。

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