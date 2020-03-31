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錶王PP今年不發表新品了！　疫情衝擊繼續停工

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▲▼ PP 。（圖／達志影像／美聯社）

▲PP位於巴塞爾鐘錶大展的展館，是錶迷必訪之處。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

驚！據外電報導，瑞士鐘錶龍頭「錶王」PP（Patek Philippe百達翡麗）今年將不發表新錶，意即錶迷今年將無新款可買！受新冠肺炎蔓延全球影響，PP於瑞士時間18日起暫時關閉總部與錶廠產線以保護員工健康與安全，雖暫定27日重回產線，但歐洲疫情嚴峻，至今仍尚未復工，今外媒從歐洲經銷商得知，品牌今年將暫緩發布新品。

▲▼ PP 。（圖／達志影像／美聯社）

▲PP稀少的複雜功能錶常成為國際拍賣會焦點。（圖／達志影像／美聯社）

PP每年在春天舉辦的瑞士巴塞爾珠寶鐘錶大展（BASELWORLD）發表年度新品，今年遭逢新冠肺炎疫情，百年錶展不得不停辦，PP也暫時關廠，錶迷原以為品牌會改以線上或在各市場個別介紹，未料最終決定是今年不發表新品！

▲▼ 潘瑋柏與貝嫂 PP 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢經常戴PP Nautilus金鷹系列腕錶（圖／翻攝自victoriabeckham IG）

原屬2020年的新作，是否會延至明年1月舉辦的巴塞爾錶展才發表？品牌目前未有定論，至於是否會有品牌跟進PP這項大膽決定，網友都指向另外一指標品牌勞力士（Rolex），但目前未有消息證實。

►勞力士、AP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

►【懶人包】新冠肺炎波及　全球關店、停工最新消息一次看懂


 

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