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黏稠納豆變身票卡夾，讓不敢吃的也愛上！搭車逼卡拉出60cm長絲

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、a-muzu.com

日本食物納豆有著發酵過的獨特味道，看起來黏黏稠稠還會牽絲，有些人覺得噁心、害怕，對愛好者來說卻是超級美食。日本人對納豆的喜愛，現在延伸到生活雜貨上，居然出了一款納豆造型的票卡夾，結合納豆牽絲的特點，做成可以用線伸縮的設計，實在是太有創意了！

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

納豆票卡夾是由日本雜貨品牌Felissimo所推出，做成納豆加蔥花、搭配碗裝白飯的模樣，這是日本人常吃的早餐，將納豆與白飯攪拌後據說非常好吃。納豆最著名的特點就是會牽出長長的絲，票卡夾把這個特點融入進去，做成可伸縮的設計。

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

碗狀的票卡夾上方有個筷子造型，當你搭車要拿卡感應時，拉開會有三條伸縮帶，看起來就像用筷子從碗裡拉出長長的絲一樣，最長還可以拉到60公分呢！

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲納豆票卡夾售價2310日圓（約台幣650元）。

碗狀票卡夾上面的細節也很用心，印著納豆、蔥花圖案的皮革，搭配立體顆粒狀的白米飯，超像真正的納豆。

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

除了這款票卡夾，喜歡納豆造型小物的話，也可以看看一款有趣的納豆扭蛋，它做成盒裝造型的納豆，一共有六種不同口味，打開後裡面是做成納豆模樣的黏液玩具，還根據不同口味有不同的顆粒和顏色，拉扯揉捏起來超級紓壓，扭一次200日圓（約台幣56元）。

▲納豆票卡夾。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

日本, 納豆, 食物, 造型, felissimo, 雜物
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