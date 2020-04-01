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醫護人員辛苦了！雪花秀贈30分鐘玉石按摩，加碼送補氣小禮

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▲▼雪花秀提供免費30分鐘玉石按摩 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬吹彈可破的好肌膚，正是雪花秀最佳證言人。

記者曾怡嘉 / 台北報導

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續延燒，為了慰勞全台堅守崗位的醫事人員、藥局相關人員，韓系美妝雪花秀自即日起至4／30，只要提供相關工作證即可至專櫃兌換補氣加油感謝禮和免費30分鐘護手療程。

▲▼雪花秀提供免費30分鐘玉石按摩 。（圖／品牌提供）

品牌相挺醫事人員，提供30分鐘玉石按摩服務。

因應疫情，勤洗手已成人人必備的生活習慣之一，而醫護人員的雙手更因每日頻繁的清潔，導致手部肌膚防護屏障脆弱化，造成乾燥、脫皮、甚至紅腫等症狀。

台灣能守住第一線，全都有賴第一線醫事人員幫忙守護，更感謝辛苦各地藥局人員相挺，肩負販售口罩任務，讓人人都能做好基本防護。

▲▼雪花秀提供免費30分鐘玉石按摩 。（圖／品牌提供）

▲滋陰人蔘系列是品牌的人氣商品。雪花秀 人蔘活膚水乳禮盒組，母親節限定優惠價，4,960元。

雪花秀以東方傳統醫學理論，特別推出補氣加油感謝禮，以滋陰生人蔘系列產品，為第一線人員加油補氣，同時輔以珍貴的玉石進行穴位按摩，呵護醫護人員的雙手，以淡雅療癒的人蔘香氣，替緊繃的身心靈達到紓壓、放鬆。

▲▼雪花秀提供免費30分鐘玉石按摩 。（圖／品牌提供）

即日起至4／30，品牌提供醫事相關人員30分鐘護手服務，只要臨櫃即可兌換補氣加油感謝禮，以滿滿人蔘能量，呵護你的肌膚。

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關鍵字：

醫護人員, 抗疫, 雪花秀, 玉石按摩, 人蔘
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