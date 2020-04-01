曾莞婷頂「超狂髒辮」帶貨Daniel Wong新鞋！6色印花搭厚底一秒增高

▲Daniel Wong 品牌成立5週年之際推出探索鞋履系列，邀請曾莞婷演繹。（影／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師Daniel Wong品牌成立5年之際，推出全新探索鞋履系列，以一句簡短口號「探索是為了夢想實現」號召藝人曾莞婷、閻奕格等5位風格人物，一同換上所屬印花鞋款出鏡探討個人夢想，曾莞婷更是語出驚人：「不當演員的話，其實我很想當商場女強人。」

▲Daniel Wong將擅長的印花搭配不同故事背景注入鞋款，鳳凰、繩索元素都暗喻自由勇敢 。

Daniel Wong品牌正式邁入5週年，獨特狂野風格擄獲大批死忠粉，跳脫世俗框架推出全新「探索鞋履」系列，以設計師Daniel Wong擅長的印花，搭配不同意義的故事背景作為創作來源，像是品牌初登場的狂野馬圖騰，這季勾勒華麗的馬鞍帶出典藏印花，或是在鮮艷的紅色背景下以中華文化鳳凰為驕傲展翅飛翔象徵自由；更有巧妙將繩索元素代表冒險，串上品牌英文簡稱「D」，注入裸色鞋面，種種意向都可見本季狂放的設計。

▲尤其厚底設計輕巧好上腳，鞋跟後標每款顏色都不同，低筒售價6880元；中高筒售價6980元。

性能上同樣不可小覷，品牌提供低筒與高筒款式，白色厚底的延伸效果更是嬌小女孩的加分神器，另外連腳下細節都不放過，除了鞋墊採用Daniel Wong品牌Logo，轉至鞋底也注入了經典藍綠色，而鞋跟後標則呼應款式做出了不同色系，一字排開都讓人療癒滿滿。

▲藝人曾莞婷（前）綁起髒辮詮釋鞋款與閻奕格訴說夢想。

回到鞋款靈感「探索是為了夢想實現」，品牌更號召藝人曾莞婷、閻奕格等5位風格人物探討自身理想，曾莞婷綁起跳脫過往的髒辮髮型，在宣傳片中忘情舞動，腳踩黑色「探索鞋履」展現帥氣風格，她提到「如果現在我不是我的話，最大的夢想是成為商場女強人，同時一直以來的夢想都是想成為一名好演員，也希望能夠拍出一部得獎的作品。」歌手閻奕格也回應：「接下來的夢想是想嘗試成為武打女星，也希望能穿上探索鞋，走上各種舞台，開自己的個人演唱會。」讓品牌信念與時尚接軌更加亮眼。

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