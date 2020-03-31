雅詩蘭黛小棕瓶50ML「買二送一」　SOGO母親節破紀錄特惠組TOP10不看後悔

▲SOGO忠孝館母親節推出館外快取服務。（圖／記者蔡惠如攝、SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

近期因新冠肺炎疫情，民眾外出意願減少，眼看百貨即將迎來母親節檔期，一向以美妝保養稱霸的SOGO忠孝館，今（3／31）宣布母親節檔期優惠，主打美妝特惠組比免稅還便宜，另還有破天荒的「買貨送同款」最低下殺至買一送一優惠，其中每檔期必賣翻的雅詩蘭黛小棕瓶，還推出買2瓶50ML就送1瓶同款50ML組合，創該商品優惠紀錄。

▲【復興、忠孝館】ESTEE LAUDER 小棕瓶2+1好友募集組價值11,700元，優惠價7,800元，限量150組。

疫情人潮降，連SOGO忠孝館也坦言，3月人潮與業績，都比去年同期衰退20%左右，母親節檔期從4／1至4／12開跑，推出刷指定銀行信用卡，單筆消費滿5,000元可兌換4%金額抵用券；SOGO聯名卡消費滿4,000元可兌換5%金額抵用券。4／7至4／12期間，另可選擇化粧品消費滿5,000元送500元抵用券；彩妝、香氛消費滿3,000元送300元抵用券。

回饋幅度雖與去年相同，但在化妝品特惠組內容上則為歷年最強，SOGO忠孝館表示，今年母親節檔期全國獨家特惠組數比去年多20%，還有32組買正貨送同正貨組合，以及9組比免稅店還便宜的優惠，美妝品牌熱門商品包括小棕瓶、蘭蔻小黑安瓶、蘭芝水酷肌因保濕精華、資生堂百優、高絲雪肌精都入列，專家推薦TOP10值得入手特惠組如下列：

▲【忠孝館】LANCOME 肌因安瓶必購組價值10,017元，優惠價5,600元，限量50組。

▲【忠孝館】LANEIGE 經典水酷精家族組 (水酷肌因保濕精華70ml+30ml+10ml x 3+5ml x 4)，價值3,592元，優惠價1,600元。

▲【忠孝館】4／7限定販售SHISEIDO東京櫃抗皺經露組，價值4,472元，優惠價2,340元，限量100組。

▲【忠孝館】ALBION 健水蒐集控組 (健康化妝水N 165ml+27ml x 2+12ml x 3)，價值2,414元，優惠價1,650元。

▲【忠孝館】SHISEIDO東京櫃4／7限定販售，經典美麗趁早組 (百優精純乳霜50ml+7ml x 3+18ml)，價值4,628元，優惠價2,340元。

▲【忠孝館】KOSE 淨白雪肌超值組價值1,700元，優惠價850元，限量100組。

▲【忠孝館】CLINIQUE 倩碧經典潔膚水組價值4,747元，優惠價2,660元，限量50組。

▲【忠孝館】LANEIGE 膠原蛋白飲新客入手組，價值2,700元，優惠價1,350元，限量50組。

▲【忠孝館】SKII 青春光感組價值8,750元，優惠價5,625元，限量100組。

另為針對因防疫不想入館的民眾，還特別在館外設置「美妝快取站」，民眾使用電話向櫃上預約，約定時間便會有櫃姐在外等候交件。