決戰口罩外！3款「白菜價睫毛膏」輕鬆讓睫毛變太陽花炸開

記者李薇／台北報導

受到新冠肺炎的影響，現在出門必備就是口罩，過去用口紅展現氣勢的女孩們，現在都沒有發展的空間，那只能用眼妝來決勝負！想要擁有勾人的眼妝，睫毛絕對是不能缺少的一環，但要夾出爆炸太陽花般的綻放睫毛，選對睫毛膏絕對是重點！

《ET FASHION》就整理3款非常厲害的單品，每一支都可以讓下垂無神的睫毛180度往上飛起來，呈現出放大雙眼的完美妝效，重點是價格都不超過400元，趁著開架通路折扣還可以享有更多優惠，還不快囤貨起來。

1.CANMAKE 睫毛復活液，6g、售價295元

▲超神的睫毛復活液。（圖／canmaketokyo IG、miluu_jp IG）

雖然說是睫毛復活液，但其實很多人都把它當作打底膏來使用，更成為PTT美妝版討論度超紅的單品，只要塗抹之後，睫毛就可以馬上翹起來，而且一整天都不會塌掉，可以維持24小時不斷電的眼妝，因為透明色號太過火紅，後來還出了黑色跟棕色供女孩們選擇。

2.dejavu 粉紅大砲濃密進化睫毛膏，8g、售價390元

▲想變歐美睫必備的單品。（圖／ami_komuro IG、emotorurie IG）

來自日本的dejavu粉紅大砲濃密進化睫毛膏，擁有胖胖的瓶身，還有又大又寬的刷毛，不僅可以讓睫毛漂亮的飛起，更重要的是它可以打造濃密的睫毛效果，針對台灣女性睫毛稀疏、細軟的問題，可以獲得完美的解決，展現出歐美般的濃密美睫。

4.1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，售價390元

▲台灣也很搶手的睫毛膏。（圖／cherylsbeautylounge IG）

1028雖然是台灣品牌，但千萬部要小瞧它，旗下的睫毛膏可以說是超級明星商品，用過的人都會大推，不但可以把細小的睫毛通通抓出來，還可以讓睫毛捲翹定型，呈現出根根分明的妝容效果，用完讓人不想回購都難。