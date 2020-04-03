不只是當備胎！另一半和前男友、前女友保持聯絡的5大原因

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有不少人都把另一半的「前女友」、「前男友」視為一大威脅，怕他們舊情復燃，因而處處防著那些前任，甚至禁止另一半跟前任聯絡。但其實會跟前任保持聯絡，除了舊情未了、作為備胎這些情感作祟的原因，也有其他生活上的非感情因素，別總是提到另一半前任就緊張過度、無限上綱，反而影響自己與另一半的感情。

#有利益關係牽扯



兩個人在一起久了，除了感情的交流，雙方在生活各方面的依賴和牽扯也會越來越深，當然也包括錢財、工作等。有些人跟前任可能在工作有合作關係，或是在財務上有所往來，雖然戀愛關係結束了，但在彼此利益關係徹底結束前，還是得繼續聯繫聯絡，很難說斷就斷。

#可有可無的朋友狀態



很多人跟前任分手後，都會秉持著「畢竟曾經要好過」「還是可以當朋友」等想法，跟前任維持著不鹹不淡的普通朋友關係，偶爾碰到時打聲招呼，不會刻意避開但也不會特別主動與對方聯繫，就只是放著，而這也是許多人跟前任相處的狀態。

#共同朋友太多



如果是學生時代就在一起或是很喜歡帶另一半認識自己朋友的人，兩人交友圈重疊部分很多，雙方朋友最後都變成一大群，共同朋友太多，所以只要不是鬧得不愉快的分手，和前任就常會在朋友聚會上碰到。

這種類型比較麻煩，在共同朋友都很熟識的狀況下，難以避免碰面，又不可能要求另一半因此放棄朋友聚會，可能還會讓另一半覺得自己想太多，因而引發爭吵。

#純粹就是念舊



有些人天生個性就是很念舊，什麼東西都捨不得丟，甚至前任給的禮物、卡片或衣服物件等，其實他也不一定還對對方有什麼感情或念想，大多只是單純捨不得「丟東西」。

#保留復合機會



不少人都會把前任當作備胎的最佳選擇，畢竟有時候分手可能只是一時衝動或當下有些事無法解決，對於前任可能還有些舊情未了，因而繼續與前任維持聯繫，就是打著哪天跟現任處不好，隨時都可以回頭找前任復合，再續前緣。

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