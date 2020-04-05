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「有話直說」的朋友最適合當閨蜜？其實他們有3點超討人厭

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kendalljenner、Pinterest

大家也許都有在網路上看過關於擁有「有話直說」特質朋友的文章，不乏許多讚揚這類型的朋友心口合一、重義氣且坦蕩蕩沒心機等內容，的確適合當閨蜜、也應當好好珍惜沒錯，不過有時「有話直說」的性格過了頭，可就和「討人厭」成一個樣了。

▲討人厭 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃什麼都看不順眼，負能量爆棚

你會發現，擁有「有話直說」特質的朋友，通常也會附帶「憤世忌俗」的個性，生活中很多事物都看不順眼，有點不順心就愛大肆抱怨，有時散發出的負能量還會影響到身邊的好友。

▲討人厭 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃沒禮貌

對於「有話直說」的人，第一印象等同於「沒禮貌」，有話直說只不過是好聽的講法，這種特質越相處才能越發現它的好，但有時候即便是熟識的好友之間，也是仍然要保持禮貌的，無心說出的話最是傷人。

且「有話直說」的人最喜歡大聊別人的是非，講白一點正是背後說人壞話，發表自己的高見，但有時這樣的行為反而會讓自己成為被聊是非的對象。

▲討人厭 。（圖／翻攝自Pinterest）

＃覺得自己是對的

因為有強烈的自我意識，他人的意見不太會納入考量的範圍，常常會自視甚高，甚至是喜歡對朋友說教、去指正別人，對事情有一套自己的標準，並且認為永遠是正確的，在同理心、換位思考方面不是很純熟。

►6個愛佔朋友便宜的「寄生蟲損友」行為　最後一項不能原諒！

►荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

關鍵字：

友情, 閨蜜, 有話直說, 討人厭, 沒禮貌
fashion.net

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