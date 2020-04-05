「有話直說」的朋友最適合當閨蜜？其實他們有3點超討人厭

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@kendalljenner、Pinterest

大家也許都有在網路上看過關於擁有「有話直說」特質朋友的文章，不乏許多讚揚這類型的朋友心口合一、重義氣且坦蕩蕩沒心機等內容，的確適合當閨蜜、也應當好好珍惜沒錯，不過有時「有話直說」的性格過了頭，可就和「討人厭」成一個樣了。

＃什麼都看不順眼，負能量爆棚

你會發現，擁有「有話直說」特質的朋友，通常也會附帶「憤世忌俗」的個性，生活中很多事物都看不順眼，有點不順心就愛大肆抱怨，有時散發出的負能量還會影響到身邊的好友。

＃沒禮貌

對於「有話直說」的人，第一印象等同於「沒禮貌」，有話直說只不過是好聽的講法，這種特質越相處才能越發現它的好，但有時候即便是熟識的好友之間，也是仍然要保持禮貌的，無心說出的話最是傷人。

且「有話直說」的人最喜歡大聊別人的是非，講白一點正是背後說人壞話，發表自己的高見，但有時這樣的行為反而會讓自己成為被聊是非的對象。

＃覺得自己是對的

因為有強烈的自我意識，他人的意見不太會納入考量的範圍，常常會自視甚高，甚至是喜歡對朋友說教、去指正別人，對事情有一套自己的標準，並且認為永遠是正確的，在同理心、換位思考方面不是很純熟。

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