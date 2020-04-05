從隨身包包看潛在個性！愛迷你款人緣佳、瘋名牌其實很壓抑

▲從愛用的包款就能測出你的隱藏個性。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

編輯 / Lily

生活中許多細節都能看出一個人的喜好，外出會拎在手上的包款也不例外，尤其是女生對包包更是各有堅持，日本網站分析不同款式的包包有著天南地北的個性，現在就從你的日常使用包款測試你的潛在性格吧！

大尺寸包包

去哪都愛揹著大包包的你，非常聰明且謹慎，做任何事之前總是做好準備，避免任何突發狀況。有時候會過分焦慮，所以什麼都想帶，大包包比較能帶給你安全感。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 30 日 上午 5:44 張貼

隨身小包

外出總靠一個小包走天下，個性鮮明的你，只帶著需要的東西，屬於及時行樂的個性。喜歡結交新朋友，很擅長人際關係，總能自然而然與人友好，是朋友間的開心果。

名牌包

喜歡名牌包代表著對自己的期許，同時也很在意別人對你的看法，總想表現自己積極自信的那面給外人看，卻壓抑自己內在情緒，有時會因為壓力不開心，發生困難時，容易往壞的方面想。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 上午 3:32 張貼

夾層多的包款

挑選包包特別喜好有收納的夾層，代表你做事很有條理，也非常注重原則，對於任何新鮮事物都有很強的求知慾，會盡力把生活過得多采多姿。

後背包

喜歡背包的人，大致上都愛好自由，討厭麻煩，因為背包可以騰出雙手，無拘無束可做許多事情。容易相處但有時候較為粗心，可能因為無心之過不小心冒犯別人，大而化之的感覺就像個男生。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App