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風.LUXURY／羅杰杜彼雙陀飛輪飆886萬身價　新材質超輕、機芯與錶帶發光很持久

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▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕錶，8,860,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，日內瓦Watches & Wonders錶展取消，原定參展的羅杰杜彼（Roger Dubuis）改為逐一向各市場溝通，首發推出結合3項世界首創的新作Excalibur Twofold腕錶，猛然一看像白陶瓷材質，但實際上是比陶瓷輕盈2.5倍的礦物複合纖維（MCF）製成，為製錶業中的創舉。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲日與夜各自精采的Excalibur Twofold腕錶。

鑽研新材質一直是高級製錶領域的重點方向，期望朝更輕、堅固、耐刮、美觀且具絕佳親膚性的目標邁進。羅杰杜彼符合錶迷期待，特別引進可用於航太領域的礦物複合纖維，是99.95％的二氧化矽製成的超白複合材料，不僅比陶瓷輕，也比輕盈著稱的碳纖維輕13%，打造限量8只的Excalibur Twofold腕錶。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲採用獨特Super-LumiNova®夜光塗料，點亮機芯上層主夾板的每個倒角邊框。

日間看來，Excalibur Twofold腕錶是一只雪白錶款，但其實暗藏了品牌第二項專利工藝，採用Super-LumiNova®夜光塗料，在黑暗中點亮以礦物複合纖維製成的機芯上層主夾板的每個倒角邊框，其夜間持續發亮的時間較一般夜光材質多出60％。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲發光錶帶也採用業界首創技術。

夜間不僅錶面酷炫，錶帶同樣令人驚艷，運用世界首創的LumiSuperBiwiNova™技術，讓特殊FKM橡膠製成的錶帶同樣展現螢光效果，無論日與夜都精彩；內載羅杰杜彼著名的RD01SQ雙飛行陀飛輪手動上鍊機芯，配上3項創新設計，身價高達8,860,000元。

關鍵字：

Roger Dubuis, 羅杰杜彼
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