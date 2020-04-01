避免蘿蔔腿上身！5個瘦出修長美腿的生活小習慣

▲很多人都怕運動會讓腿變粗，但其實有些生活小習慣反而才是隱憂。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

不少女生都很害怕做運動、練重訓會讓腿變粗，但其實運動後有好好做伸展就不會有問題，而比起運動，生活中一些看似無關緊要的小習慣，反而才是會造成腿變粗的隱憂。想要一雙修長纖細的美腿？快把以下5個避免腿粗的小習慣記好！

▲長時間久坐或久站容易讓雙腿浮腫。（圖／翻攝@our_uniform_）



1.不要久坐不動



盡量避免久坐或是久站，長時間坐著或站立，下半身血液循換不好，使雙腿容易浮腫。

2.多喝水



平常要多喝水，喝夠水可促進人體代謝、排泄，避免增加腎臟負擔，減少因飲食重口味產生的水腫情況發生，每天至少喝2000cc或喝8杯水。

▲翹腳、盤腿或三七步都是讓腿部施力不均的不良姿勢。（圖／翻攝IG@thanks_kim）



3.改掉翹腳壞習慣



翹腳、盤腿或站三七步等壞習慣要改掉，因為這些姿勢都會讓重量集中在其中一隻腳，容易導脊椎側彎、骨盆歪斜，讓腿部施力不均，長期施力的那側腿部會變得粗壯、浮腫。

4.注意走路姿勢



走路姿勢也很重要，姿勢對了邊走路邊瘦腿，姿勢不良則容易越走腿越粗，最需要留意的就是走路時要將重心放在抬起前腳的大腿上，減少後方腿部往後踩蹬的施力。

▲運動後好好做伸展能避免肌肉結塊，看起來變粗壯。（圖／翻攝IG@thanks_kim）



5.運動後別忘記做伸展



很多人會覺得跑步或做重訓會讓腿變粗，其實這只是暫時的假象。因為運動過程中，會因充血而出現血管擴張的現象，使得肌肉看起來好像變粗了，實際上只要過一陣子就會恢復原狀。

但也別因此忽略了運動的伸展，不論做什麼運動，事後的拉伸都非常重要，因為伸展可以讓肌肉恢復彈性，防止變僵硬，幫助線條更修長好看。以跑步為例，跑步後如果偷懶不做伸展運動，長期下來肌肉會因為收縮緊繃而變短，縮結在一塊，就容易形成所謂的蘿蔔腿，這才是造成腿變粗的真正主因。

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