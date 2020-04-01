Dior 黑白口罩曝光！LVMH集團繼生產乾洗手後又一美麗善舉

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@dior

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，眾多精品品牌包括LVMH集團、開雲集團旗下YSL、Balenciaga（巴黎世家）以及PRADA集團等等，皆宣布投入工廠資源製作口罩、防護衣等防疫用品生產。繼日前LVMH集團於IG公開了乾洗手照片，今（1日）DIOR更曝光了口罩的生產線與外型。

純白的口罩搭配上黑色的綁繩，簡約的設計同時也讓產能加大，並且仍保有品牌的時尚感。在貼文中也提到了，本次口罩由位於法國雷東（Redon）的Baby Dior的工廠協助生產，為向無私的第一線人員致敬，品牌也表示：「我們將比以往任何時候都更有創造力。」

自昨日（31日）起，該工廠已開始在志願者的努力下連續生產新口罩，Dior 積極致力於幫助每天在前線奮戰的人員，現在與未來都將傾其所能給予協助，直到一同度過眼前難關。

當疫情告急時，LVMH集團率先動員旗下Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy（紀梵希）香水生產線，改為全力生產乾洗手，繼先前印有CD LOGO的瓶蓋與LVMH貼紙的絕美乾洗手，此次加碼動員Baby Dior的工廠生產醫療口罩，更是獲得網友一票的讚頌與感謝。

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