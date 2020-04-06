送女友一定中！網熱議「逼真3D月球、小豬燈」輕觸點亮夜晚好浪漫

▲「凹凸3D月球」（右）讓氣氛更好。（圖／Unsplash）

編輯／ Ann

小巧可愛的夜燈是不少人房間中的療癒來源，近期在網路上掀起熱議的兩款造型，不僅擁有超暖心燈光，分別以逼真的「凹凸3D月球」與「小豬臉龐」製成，暗藏浪漫誓言，送女友絕對中！

夜燈逐漸從居家用品轉為裝飾品，要想擄獲女孩芳心，精美造型不可少，近日網路討論度破表的就屬仿真3D月球燈，外觀上以凹凸表面模擬月球，關起時絲毫沒有察覺特殊功用，然而只要拍一下讓它變亮，由內而外順著月球紋理透出簡潔光芒，瞬間暖化整個房間。

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此外，又以質感的木頭框架底座固定，搭配三色亮光切換，不論是適合入眠的暗光或是照亮室內的亮光都能任意調整，最厲害的還有月球燈藏著絕美寓意，「月亮代表我的心」簡直是新一代告白神器。

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喜歡軟萌造型的絕對不能錯過「不倒翁拍拍小豬燈」，運用小豬圓滾滾的臉龐搭配不倒翁設計，搖頭晃腦的同時還可以輕拍式切換燈光。另外，整體運用矽膠材質打造，因此還兼具「紓壓捏臉」功能，就連充電也相當便利，USB充電式擺脫換電池的困擾，CP值超高的多功能夜燈實在是融化萬千少女心！