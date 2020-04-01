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宋慧喬夏日造型＋美腿宛如少女　「坐姿」拍照小技巧公開！

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@kyo1122、@suecommabonnie

南韓凍齡女神宋慧喬已多次為南韓鞋履品牌SUECOMMA BONNIE拍攝代言形象照，近期則又釋出了充滿度假氣息的夏日系列，身穿小洋裝配上多款涼鞋、球鞋，露出一雙白皙美腿，令人不禁讚嘆已經38歲的宋慧喬仍然是一枚清新少女。

▲宋慧喬 。（圖／宋慧喬IG）

宋慧喬在演藝圈中是出了名的「小個子」，雖然官方身高為161公分，但有許多網友從明星合照中推測宋慧喬身高應為155～160公分左右，嬌小的她每每拍攝時尚大片，卻還是能呈現出高挑身形的比例。例如本次為SUECOMMA BONNIE拍攝的夏日形象，雖是為鞋款代言，但宋慧喬纖細的腿部線條不免讓粉絲們擺錯視線。

▲宋慧喬 。（圖／宋慧喬IG）

許多女孩們不喜歡坐著拍照，因為容易顯得腿短、擠出贅肉，但在此系列形象照中，宋慧喬也不乏許多坐姿的Pose，每一張都是完美角度，大家不妨從這組照片中學習坐著時的拍照姿勢技巧：

＃椅子坐前1／3 

坐著拍照時椅子只能坐前面三分之一是基本。

＃腳跟離地

可以發現宋慧喬一直以來在SUECOMMA BONNIE的形象照，只要是坐著的場景，都會將腳跟稍微提起，製造如同穿高跟鞋般延長的效果，是必備的小技巧之一。

▲宋慧喬形象照 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋慧喬形象照 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

＃小腿呈倒V字型

如果鏡頭轉向正面時，可以學宋慧喬這樣，將大腿、膝蓋併攏，腳則打開至大約與肩同寬，讓小腿呈現一個「倒V」的形狀，並搭配前兩項要點，會發現修飾效果非常好！

▲宋慧喬形象照 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋慧喬形象照 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

＃側坐讓小腿互相平行

此外，有時若是坐在腳碰不到地的地方，可以稍微側坐，讓兩隻腳一上一下，腳背放輕鬆向下垂，並讓小腿維持互相平行，視覺上就能營造修長之感。

▲宋慧喬形象照 。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

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關鍵字：

宋慧喬, SUECOMMA BONNIE, 形象, 美照, 美腿, 拍照技巧, 坐姿
fashion.net

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