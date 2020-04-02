蔡依林粉嫩造型美出新高度！親自帶貨「湖水綠外套」藏超暖正能量

▲蔡依林以代言人之姿出鏡PUMA FIRST MILE系列，為永續經驗盡一份力 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

運動品牌 PUMA為實踐永續經營，在全新系列FIRST MILE採用回收寶特瓶再製紗線製成一肩扛起社會責任，更請到蔡依林以代言人之姿拍攝形象照，正能量的呸姐換上中空湖水綠連帽外套，綁起馬尾相當俐落，女神形象深入人心。

▲蔡依林穿著的湖水綠機能連帽風衣外套，其實是用12 個回收寶特瓶再製而成 。（圖／品牌提供）

PUMA實踐「Forever Better」的永續生態承諾，利用來自海地、宏都拉斯、及台灣的回收寶特瓶再製紗線，推出全系列 PUMA x FIRST MILE 環保機能系列商品。身為品牌代言人的天后蔡依林當然以身作則，出鏡最新形象照畫面曝光，只見蔡依林綁起俏麗高馬尾，換上一襲湖水綠機能連帽風衣外套，明亮色系彰顯白皙肌膚。另外，暗藏巧思的是其實外套出自12 個回收寶特瓶再製而成，三片式連帽設計搭配 windCELL 防風透氣機能布料，腰間可調式扣環抽繩讓身形更顯俐落完美比例。

▲FIRST MILE 戶外慢跑鞋以 2 個回收寶特瓶再生紗線製成 NT$3,380，全系列已回收了 40 噸以上的塑膠廢棄物。（圖／品牌提供）

蔡依林在下身搭配運動leggings以及Erupt TRL by FIRST MILE 戶外慢跑鞋，鞋面以 2 個回收寶特瓶再生紗線製成，設計靈感源自野外貓掌強而穩定的抓地力與靈活度，特殊置入 HYBRID FOAM 混合中底科技，輕巧好上腳。此次系列採用亮眼的色彩迎合春夏交接的活力，最重要的兼具性能與環保，並且已從垃圾掩埋場及海洋中回收了 40 噸以上的塑膠廢棄物。在蔡依林帶貨之下更是亮眼，畫面曝光之後也引發粉絲直呼：「女神帶貨一定支持」、「呸姐穿這套太美了」、「正能量女神。」

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