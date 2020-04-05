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Nike把經典鞋盒變成造型包！完美還原勾勾與顏色　運動、旅行拎這款最潮

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編輯／Emily　圖／翻攝自nike.com、adidas.co.uk、IG@nikekicksloungeomotesando

對球鞋愛好者來說，Nike的經典鞋盒一定不陌生，鮮豔的橘紅上面印著白色醒目的「NIKE」以及標誌性Swoosh Logo，買鞋之後總是捨不得丟，繼續拿來裝鞋、裝雜物方便又好看。現在Nike仿造這個鞋盒造型，推出一款真正的包包，多了提把和拉鍊，去運動、旅行用這款造型包裝球鞋好潮。

Nike鞋盒造型包完美還原鞋盒外觀，顏色與正面Logo圖案都一模一樣，兩側則有較小的Logo圖案，鞋盒底部的小字同樣沒漏掉，全部都有印上去。

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

包包尺寸大小跟鞋盒相同，剛好夠放進一雙球鞋，聚酯纖維布料加厚設計，能防撞、保護球鞋，拉鍊與提把的設計則方便攜帶，要帶寶貝球鞋出門，最適合用這款包，再也不用怕亂擠壓壞鞋子。Nike鞋盒造型包售價美金35元（約台幣1060元）。

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

除了Nike有出鞋盒造型包，Adidas也將經典的藍色鞋盒做成裝球鞋的手提包，與鞋盒相同的藍色印上招牌三條線以及品牌Logo，一樣有著提把與拉鍊設計，帶鞋出門超好用，這款售價21.95英鎊（約台幣820元）。鞋頭們看了是不是心動了，兩款都購入，就可以依照球鞋品牌，用原本的鞋盒帶它們出門囉！

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike鞋盒造型包。（圖／翻攝自nike.com）

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關鍵字：

Nike, 鞋盒, 包包, 手提袋
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