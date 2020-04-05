張鈞甯化身綠仙子暢談環保：「不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬」

山上的天氣正好，陽光從樹葉的縫隙撒下，清風悠慢，來來往往的路人發現鈞甯時，再也無法假裝若有似無的目光，而是定格注視；十幾歲的少女經過拍攝現場時，不經意地叫出聲來：「媽媽你看，是張鈞甯！」

即便外界紛紛擾擾，路人來來往往，卻好似一切都與她無關，她悠然的神情，無懈可擊的姣好臉蛋，還有與生俱來的悠然仙氣，不慌不忙地建構了一個她與鎂光燈以內的小宇宙。

午餐時間，她親民地跟所有工作人員在戶外吃便當，拍攝結束更和大家開心合照留影，一點架子也沒有。即便早就是人人知曉的一線女明星，稱霸時尚雜誌封面好幾年，但鮮少人跟她一般謙遜，她深知，名氣如浮雲，自己的心實不實在才重要。

最有仙氣的環保倡議人

為了這次的環保的大主題，特別跟鈞甯來到綠意昂然的地點，不斷致力於「反皮草」、「減少一次性餐具使用」和各種環保議題的她，堅持自己的團隊一定要帶環保筷，不要浪費資源。「可以活在這個地球上真的很幸福，大自然給我們的太多了，但我們只是一昧地拿，予取予求，沒有好好照顧它。澳洲大火、蝗蟲、病毒，都是在反撲，是地球給我們的警訊。其實舉手之勞就能做：帶環保筷、少用一次性塑料物、隨手關燈、節電，生活中的一點點不便利就能有巨大的迴響。」

身為名人的她，不僅提倡不要穿皮草，斷捨離也執行了好幾年。鈞甯說，環保議題要靠眾人之力，要讓大家有集體意識，理解到碳排放量導致氣候變遷，跟每個人都息息相關。她說：「我是一個非常喜歡大自然的人，很幸運地因為拍攝去了很多地方，印象最深刻的應該就是南極。你會看到一個寂靜的世界，更有 Tiffany 藍的冰川。去到世界越多地方，越會覺得自己渺小，不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬。」

帥氣的短髮甯

遙想幾年前還有時間去看看世界，鈞甯不諱言這兩年真的很忙，本來就打算今年好好休息的她，之前與《紅衣小女孩》、《目擊者》導演程偉豪合作的新戲《緝魂》也即將上映，消息一出，最讓影迷驚訝的就是鈞甯為戲剪了一頭俐落短髮。「我的角色是女刑警，是個相對很衝的女生，有很強的正義感。後來跟老公一起面對了一個很特別的案子，關係和人生都發生了一些變化。」

雖然打趣著說自己超帥，不過剪短髮這件事還是下了很大的決心，「我還記得剪頭髮那天，工作人員在旁邊臉都綠了，他們都不想我剪短，怕影響其他工作，但我特別開心，結果當天我還買冰淇淋來吃，一邊吃一邊剪，在他們眼中就很像死小孩，終於如願了很開心的樣子。我一直都蠻想剪短髮，只是沒有機會，如果不是因為角色，工作上很難改變造型。頭髮會再長回來，但如果因為這樣能貼近一個角色，改變自己的樣子，我覺得蠻好的。」

最近還接了好友何潤東導的電視劇《誰在你身邊》，跟徐若瑄飾演姐妹花，劇情交織在兩對夫妻關係的婚姻上，討論的是人性的善與惡。鈞甯說：「大家都知道我認識 Peter很 久了，我跟他就是十四肋插刀的朋友，他有戲約我不可能拒絕。」不只是義氣相挺，她也喜歡 Peter 對構圖、畫面呈現的想法。「他是圖像思考、有想法出來才有畫面，也是自己寫劇本。他做事非常認真，也想寫一些不同面向的東西，給演員很大的自由度，跟他合作有很大的空間。」

人生的十字路口

鈞甯會進入演藝圈，絕對是不預期的緣分。大二那年，她有次在東區逛街，幫忙了一個做問卷調查的工讀生填寫問券，沒想到半年之後，那個工讀生成為了經紀公司的助理，當時不顧母親的反對，就是想試試看，就這樣開始拍平面和廣告。

之後的故事大家都很清楚了，她因為《白色巨塔》知名度大開，而後的《如懿傳》《武媚娘傳奇》更被譽為「古裝扮相最美女星」。鈞甯不斷挑戰自己，去年的電影《唐人街探案3》更與一票演員同台競演，包含妻夫木聰和淺野忠信。回顧自己的2019年，鈞甯說：「我2018年之前就一直在拍電視劇，2019年的時候，希望可以任性一點做自己想要的選擇，所以拍了很多部電影。」

在事業上交出亮眼成績單，但與此同時，鈞甯也不斷地直面自己的心。或許是因為年齡，或許因為身邊好友紛紛結婚、生子，進入人生的另一個階段，她說：「真的想要作出一點改變，單純地為自己而活。會開始很認真地思考人生規劃，說實在話，我也不知道會拍多久的戲，所以希望有好的作品。」

學孩子的純粹看世界

本來就預計今年要好好休息，從過年後，鈞甯就跟家人一直待在台北，也有時間跟姊姊兩歲的小女兒相處，這段平常沒有的經驗，讓她直呼真的很不同。「小朋友會讓你有很多很新奇的體驗，對很多事情都重新感受一次，也會反思自己的耐心和價值觀。舉個例子，有天早上起來，她很開心地在唱歌跳舞，我媽媽就問：『百百你在開心什麼，怎麼這麼快樂』，然後她就繼續唱歌，沒有理我們。那個時候，我突然體悟到，其實每個人每天都應該開心，不需要特別的理由。長大之後好像不開心變成常態，開心一定要有個事件，小孩子不需要，我們的人生也不需要。」

鈞甯說，這段短暫休養生息的時間，從小朋友身上學到很多，從跟他們對話、教他們的過程中，也在訓練自己的耐心和氣度。「我常會在生活中有點挫折時怪罪別人，覺得，欸你為什麼不懂，但當你可以把自己歸零，變得像孩子一樣單純時，看法會不太一樣。」

不服輸的精神

曾在許多雜誌專訪時提到自己是個不服輸的人，鈞甯說自己的不服輸，關乎於是否經歷過程。「如果你已經盡力，但當事情不盡如你意時，可能會遺憾，但不會後悔。我不服輸的個性是不想讓自己後悔，所謂的極限都是我們給自己的，活得越久，越會覺得事物沒有極限，所謂的極限都是心理上的。」

鈞甯說，當你看見的事情越多、越廣的時候，越能感覺自己的渺小，對很多事情就會珍惜感謝。「人生絕對不輕鬆，努力在耕耘某件事情的時候，一定會痛苦，就像練吉他手就是會痛，但痛過之後就能創作出美好的音樂。人生就是有捨有得，但我相信所有需要結的果，一定都要有相對努力的付出。」

處女座的她更不諱言自己總有拼命三郎的精神，當我問起，妳做什麼事情都會全力以赴嗎？她笑著回答：「當然是，不然為什麼要做？我們的時間太少，很多想做的事都必須選擇，要投入時間，不管工作或者關係都需要經營。」

身為女人的閃耀

耀眼如她，覺得自己最發光的時候，並不是五光十色、華麗眩目的時尚場合或頒獎典禮，而是花了好多時間，盡心盡力地作了一個表演，一個鏡頭走了二、三十遍的時候。「我喜歡在創作的時候，所有人一心完成一件不真實存在卻真實的事情，最感動的是所有人的信念，大家一起在拍攝現場，讓這件假的事情變成真的，是一個很魔幻的時刻。」

鈞甯也聊著，身為女人最難的就是做自己，年紀越大有越多身份，要成為一個好女兒、好太太、好媽媽，在這樣的過程中，就會妥協了自己。「不管你是哪種角色，永遠都不要忘記這些角色賦予在你本人之上。年輕一點的女生，更要花點時間找到自己是誰、做什麼事情會開心，你自己開心的時候，身邊的人就會開心，那就是女人最美的時刻。」

她也很感恩在某些時刻，一些女性粉絲因為聽到因為她的分享，而讓得到人生的一點力量，鈞甯說：「我還不太知道自己的人生功課，但可能就是要很努力的活著吧，讓大家知道女生可以活得很好。如果我說的一句話、做的一件事，可以讓一個人的生命激起一點漣漪，那就是最感恩的事情。」

平實而幸福的生活

而大家最好奇的感情世界，鈞甯也坦然回答以對，「我一直沒有特別憧憬婚姻，但是現在會覺得，如果能跟一個伴侶共同經歷所有好與不好的，還願意留下來白頭到老，這件事情很美。如果跟一個人的愛很長久，共同療癒對方受傷的部分，相信對方是愛你的，不會刻意傷害你，然後再昇華、再改變，我覺得這個歷程也蠻好的。」

分享著小姪女抱著我說愛你的片刻，或是早上跑跑步、晚上慰勞自己，喝杯紅酒，點個香氛蠟燭的時光…，生活的點滴都是養分。等待著那個對的人，她不著急，也不惶恐，坦言有凍卵念頭的她笑著說：「不知道自己的身體還能不能讓我撐一下，但，總覺得還有一兩年啊，說不定快遇到了。」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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