fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯化身綠仙子暢談環保：「不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬」

> >

山上的天氣正好，陽光從樹葉的縫隙撒下，清風悠慢，來來往往的路人發現鈞甯時，再也無法假裝若有似無的目光，而是定格注視；十幾歲的少女經過拍攝現場時，不經意地叫出聲來：「媽媽你看，是張鈞甯！」

即便外界紛紛擾擾，路人來來往往，卻好似一切都與她無關，她悠然的神情，無懈可擊的姣好臉蛋，還有與生俱來的悠然仙氣，不慌不忙地建構了一個她與鎂光燈以內的小宇宙。

午餐時間，她親民地跟所有工作人員在戶外吃便當，拍攝結束更和大家開心合照留影，一點架子也沒有。即便早就是人人知曉的一線女明星，稱霸時尚雜誌封面好幾年，但鮮少人跟她一般謙遜，她深知，名氣如浮雲，自己的心實不實在才重要。

最有仙氣的環保倡議人

為了這次的環保的大主題，特別跟鈞甯來到綠意昂然的地點，不斷致力於「反皮草」、「減少一次性餐具使用」和各種環保議題的她，堅持自己的團隊一定要帶環保筷，不要浪費資源。「可以活在這個地球上真的很幸福，大自然給我們的太多了，但我們只是一昧地拿，予取予求，沒有好好照顧它。澳洲大火、蝗蟲、病毒，都是在反撲，是地球給我們的警訊。其實舉手之勞就能做：帶環保筷、少用一次性塑料物、隨手關燈、節電，生活中的一點點不便利就能有巨大的迴響。」

身為名人的她，不僅提倡不要穿皮草，斷捨離也執行了好幾年。鈞甯說，環保議題要靠眾人之力，要讓大家有集體意識，理解到碳排放量導致氣候變遷，跟每個人都息息相關。她說：「我是一個非常喜歡大自然的人，很幸運地因為拍攝去了很多地方，印象最深刻的應該就是南極。你會看到一個寂靜的世界，更有 Tiffany 藍的冰川。去到世界越多地方，越會覺得自己渺小，不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬。」

帥氣的短髮甯

遙想幾年前還有時間去看看世界，鈞甯不諱言這兩年真的很忙，本來就打算今年好好休息的她，之前與《紅衣小女孩》、《目擊者》導演程偉豪合作的新戲《緝魂》也即將上映，消息一出，最讓影迷驚訝的就是鈞甯為戲剪了一頭俐落短髮。「我的角色是女刑警，是個相對很衝的女生，有很強的正義感。後來跟老公一起面對了一個很特別的案子，關係和人生都發生了一些變化。」

雖然打趣著說自己超帥，不過剪短髮這件事還是下了很大的決心，「我還記得剪頭髮那天，工作人員在旁邊臉都綠了，他們都不想我剪短，怕影響其他工作，但我特別開心，結果當天我還買冰淇淋來吃，一邊吃一邊剪，在他們眼中就很像死小孩，終於如願了很開心的樣子。我一直都蠻想剪短髮，只是沒有機會，如果不是因為角色，工作上很難改變造型。頭髮會再長回來，但如果因為這樣能貼近一個角色，改變自己的樣子，我覺得蠻好的。」

最近還接了好友何潤東導的電視劇《誰在你身邊》，跟徐若瑄飾演姐妹花，劇情交織在兩對夫妻關係的婚姻上，討論的是人性的善與惡。鈞甯說：「大家都知道我認識 Peter很 久了，我跟他就是十四肋插刀的朋友，他有戲約我不可能拒絕。」不只是義氣相挺，她也喜歡 Peter 對構圖、畫面呈現的想法。「他是圖像思考、有想法出來才有畫面，也是自己寫劇本。他做事非常認真，也想寫一些不同面向的東西，給演員很大的自由度，跟他合作有很大的空間。」

人生的十字路口

鈞甯會進入演藝圈，絕對是不預期的緣分。大二那年，她有次在東區逛街，幫忙了一個做問卷調查的工讀生填寫問券，沒想到半年之後，那個工讀生成為了經紀公司的助理，當時不顧母親的反對，就是想試試看，就這樣開始拍平面和廣告。 

之後的故事大家都很清楚了，她因為《白色巨塔》知名度大開，而後的《如懿傳》《武媚娘傳奇》更被譽為「古裝扮相最美女星」。鈞甯不斷挑戰自己，去年的電影《唐人街探案3》更與一票演員同台競演，包含妻夫木聰和淺野忠信。回顧自己的2019年，鈞甯說：「我2018年之前就一直在拍電視劇，2019年的時候，希望可以任性一點做自己想要的選擇，所以拍了很多部電影。」

在事業上交出亮眼成績單，但與此同時，鈞甯也不斷地直面自己的心。或許是因為年齡，或許因為身邊好友紛紛結婚、生子，進入人生的另一個階段，她說：「真的想要作出一點改變，單純地為自己而活。會開始很認真地思考人生規劃，說實在話，我也不知道會拍多久的戲，所以希望有好的作品。」

學孩子的純粹看世界

本來就預計今年要好好休息，從過年後，鈞甯就跟家人一直待在台北，也有時間跟姊姊兩歲的小女兒相處，這段平常沒有的經驗，讓她直呼真的很不同。「小朋友會讓你有很多很新奇的體驗，對很多事情都重新感受一次，也會反思自己的耐心和價值觀。舉個例子，有天早上起來，她很開心地在唱歌跳舞，我媽媽就問：『百百你在開心什麼，怎麼這麼快樂』，然後她就繼續唱歌，沒有理我們。那個時候，我突然體悟到，其實每個人每天都應該開心，不需要特別的理由。長大之後好像不開心變成常態，開心一定要有個事件，小孩子不需要，我們的人生也不需要。」

鈞甯說，這段短暫休養生息的時間，從小朋友身上學到很多，從跟他們對話、教他們的過程中，也在訓練自己的耐心和氣度。「我常會在生活中有點挫折時怪罪別人，覺得，欸你為什麼不懂，但當你可以把自己歸零，變得像孩子一樣單純時，看法會不太一樣。」

不服輸的精神

曾在許多雜誌專訪時提到自己是個不服輸的人，鈞甯說自己的不服輸，關乎於是否經歷過程。「如果你已經盡力，但當事情不盡如你意時，可能會遺憾，但不會後悔。我不服輸的個性是不想讓自己後悔，所謂的極限都是我們給自己的，活得越久，越會覺得事物沒有極限，所謂的極限都是心理上的。」

鈞甯說，當你看見的事情越多、越廣的時候，越能感覺自己的渺小，對很多事情就會珍惜感謝。「人生絕對不輕鬆，努力在耕耘某件事情的時候，一定會痛苦，就像練吉他手就是會痛，但痛過之後就能創作出美好的音樂。人生就是有捨有得，但我相信所有需要結的果，一定都要有相對努力的付出。」

處女座的她更不諱言自己總有拼命三郎的精神，當我問起，妳做什麼事情都會全力以赴嗎？她笑著回答：「當然是，不然為什麼要做？我們的時間太少，很多想做的事都必須選擇，要投入時間，不管工作或者關係都需要經營。」

身為女人的閃耀

耀眼如她，覺得自己最發光的時候，並不是五光十色、華麗眩目的時尚場合或頒獎典禮，而是花了好多時間，盡心盡力地作了一個表演，一個鏡頭走了二、三十遍的時候。「我喜歡在創作的時候，所有人一心完成一件不真實存在卻真實的事情，最感動的是所有人的信念，大家一起在拍攝現場，讓這件假的事情變成真的，是一個很魔幻的時刻。」

鈞甯也聊著，身為女人最難的就是做自己，年紀越大有越多身份，要成為一個好女兒、好太太、好媽媽，在這樣的過程中，就會妥協了自己。「不管你是哪種角色，永遠都不要忘記這些角色賦予在你本人之上。年輕一點的女生，更要花點時間找到自己是誰、做什麼事情會開心，你自己開心的時候，身邊的人就會開心，那就是女人最美的時刻。」

她也很感恩在某些時刻，一些女性粉絲因為聽到因為她的分享，而讓得到人生的一點力量，鈞甯說：「我還不太知道自己的人生功課，但可能就是要很努力的活著吧，讓大家知道女生可以活得很好。如果我說的一句話、做的一件事，可以讓一個人的生命激起一點漣漪，那就是最感恩的事情。」

平實而幸福的生活

而大家最好奇的感情世界，鈞甯也坦然回答以對，「我一直沒有特別憧憬婚姻，但是現在會覺得，如果能跟一個伴侶共同經歷所有好與不好的，還願意留下來白頭到老，這件事情很美。如果跟一個人的愛很長久，共同療癒對方受傷的部分，相信對方是愛你的，不會刻意傷害你，然後再昇華、再改變，我覺得這個歷程也蠻好的。」

分享著小姪女抱著我說愛你的片刻，或是早上跑跑步、晚上慰勞自己，喝杯紅酒，點個香氛蠟燭的時光…，生活的點滴都是養分。等待著那個對的人，她不著急，也不惶恐，坦言有凍卵念頭的她笑著說：「不知道自己的身體還能不能讓我撐一下，但，總覺得還有一兩年啊，說不定快遇到了。」

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

張鈞甯 專訪：「人生有捨有得，但我相信所有結的果，一定要有相對努力的付出」

【台北女孩】簡婕Cleo，從模特兒到網紅KOL，絕對的100%女孩

饒舌詩人「軟嘴唇」蛋堡：「有了女兒之後，我好像找到了那把跟世界和解的鑰匙。」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張鈞甯
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布 萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　 一張椅子就能瘦！南韓健身女王「居家3動作」火速練出大腿縫　 奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功 運動前後的「減醣增肌」七日菜單這樣吃！通通在超商就能買到 30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人 Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面