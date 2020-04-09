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夏天想肌膚白又透亮？3重點做錯小心反而變黑

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文／C編

進入春夏季節，很多人開始準備美白，紛紛入手精華液或是化妝水，不過其實美白相關保養品使用要注意一些小細節，否則不但會造成肌膚敏感、泛紅，更嚴重的還會反黑，導致變白不成還越來越暗沉。

1.化妝水之後直接使用效果最好

▲美白,精華,KOSE,杏輝,AHC,保養,。（圖／pixabay、Her）

▲化妝水可以增強後續吸收。（圖／pixabay）

如果是買美白的精華液或是酸類的煥膚保養，建議在化妝水之後使用最好，因為通常這類型的產品質地比較輕薄、水感，相較之下也比較好吸收，所以可以在化妝水之後立刻使用，幫助可以更加深層的吸收進肌膚底層。

▲Her和她 杏輝美白。（圖／Her）

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2.晚上睡前使用時機最佳

▲美白,精華,KOSE,杏輝,AHC,保養,。（圖／pixabay、Her）

▲保養品要看成份來決定使用時機。（圖／pixabay）

美白類型的產品有些會添加感光成分，建議在購買的時候先諮詢是否可以早上使用，不然最保險的方案就是在晚上睡前塗抹，可以避免接觸到太陽光，導致反黑的狀況出現，早上可以挑選保溼的產品來替代即可。

3.開瓶後1至2個月內用完

▲美白,精華,KOSE,杏輝,AHC,保養,。（圖／pixabay、Her）

▲任何保養品都建議開瓶之後快速用完。（圖／pixabay）

美白類型的成分通常都比較不穩定，接觸到空氣之後容易氧化，就會失去效果，雖然隨著科技的發達，已經可以萃取到穩定度較高的成分，但通常建議保養品只要開瓶之後，還是不要擺放太久，盡量早點用完才能發揮到它的功效。

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杏輝醫美濃縮高效美白修護液

▲杏輝。（圖／Her）

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由杏輝大藥廠生旗下醫美品牌生產的濃縮高效美白修護液，添加對肌膚保濕效果最佳的玻尿酸，搭配高濃度的美白成分左旋C，在為肌膚美白透亮的同時，幫助加強保濕修護，另外，裡面還添加甘草酸，可以修護肌膚敏弱不適的狀態，每天晚上使用，就可以淡化暗沉，重現明亮白皙。

KOSE 雪肌精乳液

▲美白,精華,KOSE,杏輝,AHC,保養,。（圖／pixabay、Her）

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高絲最熱賣的雪肌精乳液，添加許多草本萃取成分，包括薏仁、旋覆花、當歸等，透過漢方藥材，幫助肌膚從肌底健康，同時達到完美的白皙透亮，重現均勻剔透的肌膚。

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▲聖卡禔亞美白精華。（圖／Her）

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屬於抗老又可以同時美白的精華液，對於肌膚可以加強防護，同時做到驅黑淨白，對於滋潤度不夠的老化肌膚，也可以達到修護的效果，非常適合熟齡肌使用。

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fashion.net

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