玩樂高闖關免費拿禮物　還有城堡可拍美照

▲樂高於華山文創園區打造LEGO Play Her Way闖關活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

兒童節何處去？樂高（LEGO）即日起於4月5日於華山文創園區忠孝三角廣場舉辦「LEGO Play Her Way-做個好女孩」活動，為4歲以上小朋友打造城堡造型的闖關空間，只要成功拼出小花、攀大積木拚喜歡的圖案、當LEGO DOTs樂高豆豆樂設計師等3項關卡，即可獲贈花朵樂高積木，能拍美照又有禮物拿，滿足大人與小孩。

▲樂高「LEGO Play Her Way-做個好女孩」活動，以城堡造型入口迎賓。（圖／品牌提供，以下同）



▲第一關拚出象徵勇氣的立體花朵。

樂高為鼓勵女孩拓展興趣，成為自己想成為的模樣，特別規劃此次闖關活動，布景也經過精心設計，首先印入眼簾為樂高迪士尼公主城堡，入場後挑戰積木拼成立體花朵；緊接著化身為運動好手，攀上大積木拚出自己喜歡的圖案；最後一關讓小朋友變身為設計師，運用豆豆樂系列盡情發揮創意組裝，再到放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點領禮物，僅開放4歲以上入場。

▲第二關攀岩區，讓喜愛戶外運動的孩子攀上大積木拼出喜歡的圖案。



▲第三關變身豆豆樂設計師。



由於新冠肺炎疫情嚴峻，樂高做足防疫措施，將會定時消毒、控管進場人數，並請入場者戴上口罩，由家長填寫健康聲明書，讓大小朋友都能玩得開心。第一站於華山文創園區登場，4月11日至12日將移師信義區香堤大道南段舉辦。

▲闖關完成就能帶回小花樂高禮物包。

▲放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點。

