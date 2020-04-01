fb ig video ETtoday search mobile

玩樂高闖關免費拿禮物　還有城堡可拍美照

> >

▲樂高於華山文創園區打造LEGO Play Her Way闖關活動。（影／記者陳雅韻攝）

 記者陳雅韻／台北報導

兒童節何處去？樂高（LEGO）即日起於4月5日於華山文創園區忠孝三角廣場舉辦「LEGO Play Her Way-做個好女孩」活動，為4歲以上小朋友打造城堡造型的闖關空間，只要成功拼出小花、攀大積木拚喜歡的圖案、當LEGO DOTs樂高豆豆樂設計師等3項關卡，即可獲贈花朵樂高積木，能拍美照又有禮物拿，滿足大人與小孩。

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）

▲樂高「LEGO Play Her Way-做個好女孩」活動，以城堡造型入口迎賓。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）
▲第一關拚出象徵勇氣的立體花朵。

樂高為鼓勵女孩拓展興趣，成為自己想成為的模樣，特別規劃此次闖關活動，布景也經過精心設計，首先印入眼簾為樂高迪士尼公主城堡，入場後挑戰積木拼成立體花朵；緊接著化身為運動好手，攀上大積木拚出自己喜歡的圖案；最後一關讓小朋友變身為設計師，運用豆豆樂系列盡情發揮創意組裝，再到放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點領禮物，僅開放4歲以上入場。

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）

▲第二關攀岩區，讓喜愛戶外運動的孩子攀上大積木拼出喜歡的圖案。

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）
▲第三關變身豆豆樂設計師。

由於新冠肺炎疫情嚴峻，樂高做足防疫措施，將會定時消毒、控管進場人數，並請入場者戴上口罩，由家長填寫健康聲明書，讓大小朋友都能玩得開心。第一站於華山文創園區登場，4月11日至12日將移師信義區香堤大道南段舉辦。

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）

▲闖關完成就能帶回小花樂高禮物包。

▲▼ LEGO 。（圖／公關照）

▲放大45倍的LEGO Friends秘密寶盒拍照打卡點。

關鍵字：

LEGO, 樂高, 兒童節
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

林心如拔下婚戒　改戴1.2億Tiffany黃鑽戒秀強大氣場

林心如拔下婚戒　改戴1.2億Tiffany黃鑽戒秀強大氣場

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

每天戴口罩皮膚搔癢泛紅、狂長痘！皮膚科醫師建議保養必做的Do＆Don‘t

每天戴口罩皮膚搔癢泛紅、狂長痘！皮膚科醫師建議保養必做的Do＆Don‘t

真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特 最難訂位的《新馬辣PLUS+》進駐西門町！超狂8亮點，「巨大雞胇」等你來吃 安格斯12星座一周運勢3/30-4/5　金牛、處女、摩羯適合宅家休養 宅在家就來做女星宣璐的美體操！簡單6步驟消滅蘿蔔腿　還能練出翹屁股 朴世路、趙以瑞我來了！《梨泰院Class》劇中的甜栗小酒館在這裡 小心別被女友搶去背！DIOR男裝聯手潮流始祖Shawn Stussy　塗鴉馬鞍包太好看 Dior 黑白口罩曝光！LVMH集團繼生產乾洗手後又一美麗善舉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面