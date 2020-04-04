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母親節送這3罐就對了！SK-II青春露超低價　讓妳笑著結帳

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文／C編

母親節越來越近，可以開始物色禮物了，面對琳瑯滿目特惠組，讓人看了眼花撩亂，不知道到底該選哪種組合才好，其實有時候組合反而讓人多花錢買了不需要的東西，不如單純一點，選擇價格殺低、實用性高的單一商品，小編直接幫你把重點畫起來，只要挑這3款保養品當作禮物，絕對可以擄獲媽媽的心，而且不用出門就可以直接送到家，懶人也可以輕鬆愛媽媽。

SK-II 青春露

▲母親節,SK-II,雅詩蘭黛,倩碧,保養,。（圖／Her）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元、特價3,788元。點我購買。

鼎鼎大名的SK-II青春露，絕對會讓媽媽眼睛一亮、心花怒放，使用後肌膚的透明感還有滋潤度，沒有其他保養品可以匹敵，因此又被稱為是「濕敷神水」，遇上特價一定要下手，才對得起自己，「Her和她」推出230ml只要3,788元的超低特價，趁母親節送給媽媽，然後再借來用是不是很划算（笑）？

雅詩蘭黛特潤超導修護精華

▲Her和她保養 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／公關照）

▲雅詩蘭黛 特潤超導修護精華，50ml，原價3850元、特價2399元。點我購買。

被暱稱為「小棕瓶」的雅詩蘭黛特潤超導修護精華，也是熱賣到不行的明星商品，梳妝台上永遠少不了，它不僅是化妝水後的精華液，也能急救修護、混在粉底中讓妝更服貼，就算素顏拍照也不用開濾鏡，小棕瓶更是很多藝人的心頭好，像是小S、ELLA，都是死忠粉絲。

倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠

▲Her和她倩碧水磁場。（圖／公關照）

▲倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠，75ml，原價1,800元、特價1,088元。點我購買。

倩碧的「水磁場72H超循環保濕凝膠」在美妝版一直都是經典不敗，保濕鎖水功力深厚，而且不黏膩，適合各種膚質，因此就算不常打廣告，也默默賣得超級好，所有女孩只要看到特價，都是4、5罐的囤貨，大容量更是必買不可。

關鍵字：

Her和她, 母親節, SK-II, 雅詩蘭黛, 倩碧, 保養
fashion.net

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