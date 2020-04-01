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貴婦護髮三寶揭露！吹整前「多一步」，是好髮質關鍵

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▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想當個細節美女，秀髮的豐盈和光澤度是關鍵，就算現在不敢出門上髮廊，Hair Rituel教你在家也能養護好髮質。忽冷忽熱的換季時刻，頭皮油水不平衡，乾燥脫屑後伴隨著髮根扁塌，這時候頭皮養護更為重要，只要洗髮前後多三步驟，打造天使光環秀髮一點都不難。

▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲賦活重生深層潔淨髮精露，200ml，2,900元。

洗髮前，深層淨化頭皮

許多人有頭皮易出油困擾，明明前天才洗頭，隔天下午就開始冒油，除了天生油頭皮，空氣中的髒污也會讓頭皮拉緊報，當髒污微粒附著在頭髮纖維，即便是天天洗頭也很難徹底清除，所以洗頭前建議先使用深層清潔精露，作為洗髮前打底步驟。

▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲賦活重生髮精華，60ml，5,800元。

秀髮微濕，餵頭皮吃飽養分

髮肌老化的速度是臉的6倍，更是身體的12倍，維持頭皮年輕，自然老得慢。洗完頭後趁頭髮微濕，吹乾頭髮前先使用頭皮抗老精華，為脆弱髮肌提供滿滿營養，讓輕盈的精華來幫助養護毛囊，喚醒沉睡頭皮生命力，進一步使秀髮豐盈更年輕。

▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲▼吹整前「多一步」，是好髮質關鍵 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲賦活重生修護精華油，100ml，3,000元。

吹整前，幫髮絲上保護光膜

於吹整頭髮前，使用修護精華油於微濕髮絲上，形成保護光膜，避免因吹整高溫讓髮絲受損，影響髮質。以輕盈無厚重感得百香果、乳木果棉花籽及辣木油，提升髮絲保護力，為秀髮打造亮澤滋養光膜，重現彈性活力。

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關鍵字：

護髮, 居家養護, 護髮, 洗髮
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