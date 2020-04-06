懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

▲一罐從頭洗到腳不是夢。（圖／品牌提供）



記者李薇／綜合報導

對女生來說家裡總是瓶瓶罐罐，有洗頭、潤絲、沐浴乳之類的單品，想讓居家生活空間更為簡單，你就減去這些麻煩的單品吧！台灣品牌艾瑪絲就推出傑利爾洗髮沐浴露，直接一罐可以從頭洗到腳，超級方便又省時。

很多人也許不知道，全身上下最脆弱的肌膚就是頭皮，它的組成結構比起其他部位的肌膚還要複雜，至少有15層的結構需要來平衡頭皮的油脂、菌群還有調理生態，相對來說也更容易敏感、脆弱，所以要生產一瓶健康的頭皮洗髮精，比起沐浴乳需要花更多的心思研發。

▲非常方便的捷利爾洗髮沐浴露3 in 1，80ml、售價180元，260ml、售價450元。（圖／品牌提供）



在頭皮上擁有多年研究經驗的艾瑪絲在推出植萃的洗髮精，受到很多民眾喜愛之後，最近再度研發上市全新的捷利爾洗髮沐浴露3 in 1，不添加化學防腐劑、乳化劑以及人工色素，還有過度清潔的界面活性劑，一瓶就可以洗臉、洗身體還可以洗頭髮，溫和的成分一瓶就可以搞定全身。

這款捷利爾洗髮沐浴露3 in 1不僅僅只適合懶人來使用，最方便的是到戶外旅行的時候，終於不需要再攜帶瓶瓶罐罐的產品，一瓶就可以直接解決全家大小的洗沐問題，另外，還有經常上健身房的女孩們，也可以入手作為運動之後使用，相當快速又節省包包空間。