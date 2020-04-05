廢到爆！「會旋轉的筷子」自動捲泡麵　一口送進懶人嘴裡

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疫情蔓延，各種居家小物都成為大勢焦點，專門生產無用發明的品牌Unnecessary Inventions就推出一款「旋轉泡麵筷」，讓你懶在家吃泡麵的同時，完全不用費力，將筷子放入麵條它會自動捲起一口大小，直接送入口中，簡直是懶人一大福音！

在 Instagram 查看這則貼文 Unnecessary Inventions（@unnecessaryinventions）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 17 日 下午 1:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Unnecessary Inventions（@unnecessaryinventions）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 上午 10:14 張貼

Unnecessary Inventions又一偉大發明就屬「旋轉泡麵筷」，針對現代人懶得動手而設計，外型與普通筷子很相似，不過上方採用了可旋轉裝置，上下分離的解構讓它一直保持轉動，同時放入麵條無需動手，旋轉泡麵筷會自動幫你捲出適合入口的大小，當然接下來就只要張口即可，簡直是懶人界偉大福音。另也有「小手筷子」提供不想洗手的各位使用，只要擁有它就能方便夾取食物，相當於在疫情期間代替你的手，降低細菌病毒入侵也是不錯的選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 株式会社 ビバリー 【公式】（@beverly_puzzle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 10:14 張貼

同樣是廢到笑的還有日本遊戲廠商Beverly先前推出一款「純白地獄拼圖」，完全沒有任何圖案，採用了多達2000片的升級版，所以每塊都十分細小，宛如零碎的個體，若是想要拼接成功，只有一個辦法，那就是靠運氣，只能去一一嘗試周圍的輪廓是否符合才能完成。現在品牌也換湯不換藥推出「暗黑地獄」、「金塊地獄」等產品，引發網友們直呼：「不可能的任務」、「那拼完了然後呢」、「終極打發時間。」

在 Instagram 查看這則貼文 株式会社 ビバリー 【公式】（@beverly_puzzle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 9:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 株式会社 ビバリー 【公式】（@beverly_puzzle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 10:09 張貼

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