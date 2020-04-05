fb ig video ETtoday search mobile

廢到爆！「會旋轉的筷子」自動捲泡麵　一口送進懶人嘴裡

> >

編輯／Ann

疫情蔓延，各種居家小物都成為大勢焦點，專門生產無用發明的品牌Unnecessary Inventions就推出一款「旋轉泡麵筷」，讓你懶在家吃泡麵的同時，完全不用費力，將筷子放入麵條它會自動捲起一口大小，直接送入口中，簡直是懶人一大福音！

Unnecessary Inventions又一偉大發明就屬「旋轉泡麵筷」，針對現代人懶得動手而設計，外型與普通筷子很相似，不過上方採用了可旋轉裝置，上下分離的解構讓它一直保持轉動，同時放入麵條無需動手，旋轉泡麵筷會自動幫你捲出適合入口的大小，當然接下來就只要張口即可，簡直是懶人界偉大福音。另也有「小手筷子」提供不想洗手的各位使用，只要擁有它就能方便夾取食物，相當於在疫情期間代替你的手，降低細菌病毒入侵也是不錯的選擇。

同樣是廢到笑的還有日本遊戲廠商Beverly先前推出一款「純白地獄拼圖」，完全沒有任何圖案，採用了多達2000片的升級版，所以每塊都十分細小，宛如零碎的個體，若是想要拼接成功，只有一個辦法，那就是靠運氣，只能去一一嘗試周圍的輪廓是否符合才能完成。現在品牌也換湯不換藥推出「暗黑地獄」、「金塊地獄」等產品，引發網友們直呼：「不可能的任務」、「那拼完了然後呢」、「終極打發時間。」

►黏稠納豆變身票卡夾，讓不敢吃的也愛上！搭車逼卡拉出60cm長絲

►Tag姐妹買起來！日本超逼真「豐胸T恤」一秒擁有逆天身材

關鍵字：

疫情, 新冠, 肺炎, 居家, 拼圖, 日本, Beverly, 遊戲, 旋轉泡麵筷, Unnecessary Inventions
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活 一張椅子就能瘦！南韓健身女王「居家3動作」火速練出大腿縫　 運動前後的「減醣增肌」七日菜單這樣吃！通通在超商就能買到 萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　 奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功 30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人 暗戀時的這5個心聲你一定也懂：自動帶入情歌、製造各種巧合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面