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無法去迪士尼，就把米奇掛在腰上吧！Pandora出新招　連皮帶環也不放過

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▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲將Pandora推出的8個迪士尼角色串上手環，熱鬧非凡。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼經典角色永遠看不膩，丹麥飾品品牌Pandora發表全新迪士尼串飾，精選米奇、米妮、瑪麗貓等8個大眾熟知的角色，勾起大眾的童心，有趣的是不僅可以串在品牌招牌的手鍊或項鍊上，還可搭配環圈勾在褲子的皮帶環上，隨著身體的律動跟著輕輕晃動，超級吸睛。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲發揮創意將Pandora迪士尼串飾掛在腰際也很有型。

Pandora新款迪士尼串飾均以925銀製作，輔以彩色琺瑯點出每個角色的特色，且不只正面造型可愛，背部的做工也相當精緻，無論是小尾巴或蝴蝶結裝飾，一樣都不少，款式包括最出名的米奇與米妮、吐舌的布魯托、《海底總動員》小丑魚尼莫、《101忠狗2：倫敦大冒險》小狗小斑、《愛麗絲夢遊仙境》妙妙貓、《貓兒歷險記》的瑪麗貓，以及《星際寶貝》主角史迪奇。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora米奇（左）與米妮925銀琺瑯串飾，各2,080元。

▲▼ Pandora 。（圖／公關照）▲▼ Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora瑪麗貓（左）與史迪奇925銀琺瑯串飾，各2,080元。

迪士尼的跨界合作不僅於此，也長年與施華洛世奇（Swarovski）聯手打造生動的水晶擺飾，款式包括大塊彩色水晶造型的米奇，或密鑲無數閃亮彩色小水晶的米奇與朋友們擺飾，身價雖然都要上萬元甚至數十萬元，依然吸引忠實粉絲收藏。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇的米奇老鼠慶祝時刻水晶擺飾（左）11,900元，限量版米奇與朋友們擺飾479,000元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）
 

關鍵字：

迪士尼, Pandora, Swarovski, 施華洛世奇
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