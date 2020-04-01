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消光粉霧瓶身好仙氣！Jo Malone「秘境花園系列」限量上市

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▲▼jo malone秘境花園系列。（圖／品牌提供）

▲消光粉霧面的仙氣瓶身，預計4／15全台開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每年春季Jo Malone都會推出全新限量花香系列，2020年以以旅途中遇見的多種亞洲花卉為靈感，首次推出清新的睡蓮和酸甜的柚子辛香調，另外備受消費者青睞的合歡花、桂花和橙花也換上新瓶身經典復刻，讓你彷彿徜徉在秘境花園。

▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 睡蓮古龍水，30ml，2,600元、100ml，5,200元。

全新的花香限定，最吸睛的就是睡蓮和柚子全新香調。睡蓮上的晶瑩剔透的晨間露珠，吸滿整夜的水嫩清新香氣，結合小花茉莉與橙花純露的純粹花香，搭上粉嫩白麝香強化了睡蓮的潔淨動人氣息，讓人忘卻塵囂煩惱。

▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 柚子古龍水，30ml，2,600元、100ml，5,200元。

酸甜的柚香，呼應著春天的到來， 垂涎欲滴的柚子飽滿多汁，散發活力，結合快樂鼠尾草餘韻，輕盈帶出酸甜芬芳的香氣，最後以雪松木的深度木質香與香脂冷杉為整體香氣增添馥郁感受。
▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 桂花古龍水，30ml，2,600元、100ml，5,200元。

▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 合歡花古龍水，30ml，2,600元、100ml，5,200元。

粉絲更不能錯過的經典復刻香氣，搖身換上仙氣上衣。誘人的合歡花與清新的桂花，顯現女性的別緻嬌柔，常態系列中的橙花，再次驚喜登場，以橙花藤枝擴香組及 橙花居家工藝蠟燭為居家空間帶來溫暖明亮的純粹氣息。

▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 秘境花園 限量系列 橙花工藝蠟燭，200g ，2,990元。

▲▼Jo Malone秘境花園系列限量上市 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 橙花藤枝擴香組，165ml，3,990元。

秘境花園限量全系列包裝以粉霧消光玻璃瓶身呈現，別出心裁的粉嫩浪漫包裝，襯出每款香氣擁有的獨特花卉色彩。

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jo malome, 限量, 秘境花園, 每年春季Jo Malone都會推出全新限量花香系列，2020年以以旅途中遇見的多種亞洲花卉為靈感，首次推出清新的睡蓮和酸甜的柚子辛香調，另外備受消費者青睞的合歡花、桂花和橙花也換上新瓶身經典復刻，讓你彷彿徜徉在秘境花園。 全新的花香限定，最吸睛的就是睡蓮和柚子全新香調。睡蓮上的晶瑩剔透的晨間露珠，吸滿整夜的水嫩清新香氣，結合小花茉莉與橙花純露的純粹花香，搭上粉嫩白麝香強化了睡蓮的潔淨動人氣息，讓人忘卻塵囂煩惱。 酸甜的柚香，呼應著春天的到來， 垂涎欲滴的柚子
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