IG記錄自「煮」隔離日常！4個帳號超會拍　暗黑料理也能變餐廳美食

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@page.12、@sal_gungli

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大家減少外出、幾乎都待在家中，許多人開始自己在家下廚，滑滑Instagram看到朋友們紛紛曬出料理照，是不是也想跟著嘗試看看呢？趕快來參考這4個分享居家料理美照的IG帳號，讓你用質感照片記錄一下自「煮」隔離日常。

1.@sal_gungli

@sal_gungli用照片記錄在廚房流理台料理的過程，雖然只是普通的一隅，但擺上豐富的食材、可愛的廚具，再套上清涼色調濾鏡拍攝，讓廚房充滿童趣夢幻感。幾盤滿滿的水果、砧板切到一半的酪梨、香瓜，配上瓦斯爐上的泡麵，超簡易食材擺著拍也能這麼可愛！

在 Instagram 查看這則貼文 (어떻게든)살궁리（@sal_gungli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 上午 12:05 張貼

想吃熟食可以嘗試看看三角飯糰，料理方法簡單、成品擺一排拍照好Q，搭配初學者就能上手的年糕餃子湯，就是一頓豐盛餐點。

在 Instagram 查看這則貼文 (어떻게든)살궁리（@sal_gungli）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 9:43 張貼



2.@amy_hs

@amy_hs的照片走質感文青風，木頭桌擺上白色餐巾，搭配純白牆面拍攝，風格簡約質樸。早晨用一杯咖啡、幾片吐司、水果燕麥優格展開新的一天，會感覺特別美好，即使是簡單的食物，也看起來像餐廳美食。

在 Instagram 查看這則貼文 에이미테이블 홈카페（@amy_hs）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 下午 9:38 張貼

宅在家快來嘗試看看最近很紅的「400次咖啡」，用即溶咖啡粉加砂糖、水，瘋狂攪拌400次以上，就可以做出綿密的咖啡泡沫，加在牛奶上就完成了，拍起來照來超美。

在 Instagram 查看這則貼文 에이미테이블 홈카페（@amy_hs）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 2:49 張貼

3.@page.12

對料理新手來說，做不出太厲害的食物，但拍照技巧掌握好，卻能讓食物看起來美味度加倍。@page.12適時運用周邊小物，像電腦、書、筆記本、杯盤、香氛…等等，巧妙的調整好構圖畫面，就能營造出悠閒氛圍，拍出質感美食照。

在 Instagram 查看這則貼文 （@page.12）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 9:30 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 （@page.12）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 5:49 張貼

4.@sangmi.like

@sangmi.like的照片都是柔和的奶茶色調，木質家具搭配起來很清新。簡單的餅乾、水果、飲料擺在桌上，將照片拍出景深效果，有了模糊背景襯托，食物看起來瞬間質感提升，就算自煮的食物賣相不佳，還是能留張美照紀念。

在 Instagram 查看這則貼文 해그린달의 다정한살림 이야기 vlog（@sangmi.like）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 下午 11:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 해그린달의 다정한살림 이야기 vlog（@sangmi.like）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 下午 8:01 張貼

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