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柯佳嬿眼神犀利完美Hold住浮誇造型　首次登大陸雜誌封面網友狂讚

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記者鮑璿安／ 台北報導

憑藉《想見你》再度翻紅，一人分飾多角的柯佳嬿演技備受肯定，卸下劇中光環近期出鏡大陸雜誌《BLUECHARM》封面，不僅是第一次在大陸時尚雜誌登封，畫面中柯佳嬿換上浮誇寬袖襯衫搭配中分短髮，絲毫不被衣著埋沒，表現力驚人亮眼。

金鐘視后柯佳嬿演技備受肯定，走過戲劇《必娶女人》再因《想見你》人氣攀升，連帶在大陸的知名度也高漲，近期出鏡雜誌《BLUECHARM》封面，同時也是柯佳嬿在大陸首度登封引發熱議。畫面簡潔的背景下，柯佳嬿梳起中分俐落短髮換上鮮艷的紅色洋裝，獨特抓皺與蓬蓬袖設計遊走於肩頸線條，頓時讓氣場倍增，柯佳嬿也以側身出鏡，完美詮釋迷人側臉，妝容清秀之餘五官仍是相當立體，一舉一動頗有巨星風範。

▲柯佳嬿 。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）

▲柯佳嬿認為詮釋每個角色的過程都很難，但是會有收穫 。（圖／翻攝自柯佳嬿IG）

此次拍攝以「重遇自己為主題」，柯佳嬿也罕見提起過往心路歷程：「不想讓每個角色浮於表面，需要鑽研和打磨，過程很難但是會有收穫。」宛如溫火一般的她，在拍攝中不論是換上潔白荷葉邊襯衣或是波點洋裝，都能完美駕馭時尚形象，另外演員獨有的眼神表現力也備受肯定，讓粉絲看到與眾不同的柯佳嬿。

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關鍵字：

柯佳嬿, 想見你, 許光漢, 雜誌, BLUECHARM
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