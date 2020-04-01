《湯姆貓與傑利鼠》快閃店也太好逛！超軟萌玩偶、馬克杯必收

▲《湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry》主題快閃店又來了，搶先帶大家逛一波。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

專門匯集官方授權商品的FANFANS粉粉所開設的《湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry》主題快閃店又來了！此次選擇落腳在台北中山商圈，4／1至4／30於新光三越南西店三館1樓限定開張，推出超過百款快閃店才有的限定款，包括超Ｑ玩偶、馬克杯、帆布袋⋯⋯等等，快來一窺這對歡喜冤家的可愛魅力。

取得官方正版授權的「FANFANS 粉粉」製作團隊，專門打造了本次《湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry》主題快閃店所有細節，除了有眾多周邊商品之外，店內使用了滿滿的「起司」裝潢，門口還有巨大的湯姆貓、傑利鼠立牌與許多拍照小道具，且內部設有《湯姆貓與傑利鼠》主題的拍貼機，整間店都超好買、超好拍。

湯姆貓與傑利鼠這對相愛相殺的卡通明星，陪伴了許多人的童年，在全球有非常多的粉絲，如果你也熱愛《湯姆貓與傑利鼠》，那麼絕對不能錯過這次超可愛的新品。

經典的絨毛玩偶當然不能少，雖然可能是全商品中最無用的一款，卻同時也是最令人無法抵抗的！觸感超柔軟，湯姆貓與傑利鼠兩隻擺放在一起，畫面真的超可愛。而說到實用的話，馬克杯及杯墊就非常值得入手，現在疫情期間大把時間待在家中，最常用的就是馬克杯，杯子可愛使用起來心情也會好。

▲絨毛玩偶NT＄890、馬克杯NT＄499、滴膠杯墊NT＄250、吸水杯墊NT＄179。



療癒的絨毛系列一直以來都很受歡迎，不過也不全然無用，像是這款伸縮票卡夾，通勤族絕對會愛上。

▲大頭絨毛伸縮票卡夾NT＄680。

為讓湯姆貓與傑利鼠充滿生活，本次快閃店有非常多帆布包、托特包等選擇，尺寸、花樣更是琳瑯滿目，一次滿足不同的畫風。

而體積小、價格好入手的生活小物如鑰匙圈、手機殼、滑鼠墊、行李吊牌⋯⋯等等，每一樣也都好燒心。

▲手機殼NT＄480。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App