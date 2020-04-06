奇奇蒂蒂變身飯店員工！必備「請勿打擾」門牌　迷你行李箱手機殼萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自store.disney.co.jp、trplus.com.tw

迪士尼角色中的奇奇蒂蒂深受大家喜愛，日本迪士尼商店的最新周邊，把他們變成迷你飯店員工，穿上可愛的行李員制服，推出一系列以飯店主題為發想的產品，有寫著房號的鑰匙圈吊飾、「請勿打擾」的門牌、飯店裡必備的牙刷組…等等，每一款都想收藏。

#玩偶系列

奇奇蒂蒂迷你飯店主題有推出兩款玩偶吊飾，一款是戴著高禮帽的燕尾服造型，另一款是穿著飯店行李員制服的造型。

▲奇奇蒂蒂吊飾行李員款2,750日圓（約台幣766元）、燕尾服款5,500日圓（約台幣1,533元）。

行李員奇奇蒂蒂除了吊飾，還有推出可以吊在行李箱上的娃娃，肚子拉鍊打開還能裝小東西。另一款是做成行李箱造型的面紙套，上面趴著可愛的奇奇蒂蒂玩偶。

▲奇奇蒂蒂行李員掛飾娃娃4,400日圓（約台幣1,226元），面紙套3,630日圓（約台幣1,012元）。

#飯店門牌

住飯店都會附上門牌，一面寫著「請勿打擾」、另一面寫「麻煩打掃房間」，這次的飯店主題，特別推出有奇奇蒂蒂圖案的門牌，掛在門把上一定超Q。

▲奇奇蒂蒂門牌770日圓（約台幣214元）。

門牌平常其實不太會用到，可以看看另一款門牌造型的便條紙，能寫下留言掛在門把上，也能當一般的便條紙使用。

▲奇奇蒂蒂門牌便條紙550日圓（約台幣153元）。

#入住必備

入住飯店第一步會領到寫著房號的鑰匙，雖然現在大多改用卡片，但看到老式的房號鑰匙圈好復古，上面印了奇奇蒂蒂更可愛！另一款是旅行必備的牙刷組，雖然大部分飯店會附贈，但帶著自己的還是比較安心。

▲奇奇蒂蒂牙刷組1,540日圓（約台幣430元），房號鑰匙圈880日圓（約台幣245元）。

#行李箱

除了生活小物，還有推出翻蓋式手機殼，做成行李箱造型，還加了提把，蓋起來彷彿是給奇奇蒂蒂專用的超迷你行李箱。

▲行李箱手機殼3,520日圓（約台幣980元）。



除了日本迪士尼，HOLA的迪士尼櫻花系列裡面，也有許多奇奇蒂蒂家居品。其中一款懶骨頭椅就超級舒服，椅背有著蒂蒂的臉，還有兩隻耳朵，坐在椅子上就像壓著蒂蒂一樣超級療癒，這款售價台幣2,990元。

另一款是和室椅墊，小小的方便移動、攜帶，正反面都有奇奇蒂蒂的可愛圖案，售價台幣999元。

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