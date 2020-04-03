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別白做工！皮膚科醫師曝「這時」抹護手霜效果最好

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▲▼皮膚科醫師曝「睡前」抹護手霜效果好 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲護手別白做工，增加吸收力有撇步。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，勤洗手已成了習慣，這時候更不能忽略手部護理，皮膚科醫師邱品齊表示，手部保養預防勝於治療，除了勤抹護手霜外，必須減少碰水或清潔劑機會，睡前厚塗一層，再戴上棉紗手套，能讓效果更加乘。

▲Her高絲護手霜。（圖／Her）

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別只顧著臉，手部才是洩漏年齡關鍵，和臉部保養品不同，手部護理只要掌握重點，不用花大錢也能很有感。手部護理首重保濕，醫師分享挑選護手產品時，盡量找成分單純、無色素、無香精成分，避免造成肌膚過敏，若是手邊沒有護手霜，凡士林也是很好替代品。

▲▼皮膚科醫師曝「睡前」抹護手霜效果好 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲手微濕擦護手霜，據說幫助吸收力。

想要增加護手霜續航力，建議在塗抹前可以用熱毛巾濕敷雙手，讓手心、手背都加溫，這樣可使後續護手霜更容易吸收，塗抹後也可以搭配按摩手法，邊抹的時候可以按摩指尖，加速手指的血液循環。除了手部肌膚，指緣的乾燥也別忽略，可以選擇油或是霜，在指緣邊畫圈按摩加速吸收，能幫助抑制甲面周圍乾荒脫皮。

▲▼皮膚科醫師曝「睡前」抹護手霜效果好 。（圖/unsplash）

▲手肘和關節也要細心呵護。

雙手顧好後，邁入早春時節，膝蓋手肘也別漏掉，一身漂亮但膝蓋乾燥又暗沉，可是會讓整體大扣分，這時拿出手邊去角質產品，幫助容易堆積角質的關節拋光，接著再塗抹乳液，保濕都做好再強化美白，才能讓肌膚勻亮事半功倍。

▲▼皮膚科醫師曝「睡前」抹護手霜效果好 。（圖／Unsplash、品牌提供）

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▲▼皮膚科醫師曝「睡前」抹護手霜效果好 。（圖／Unsplash、品牌提供）

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關鍵字：

護手, 潤擇, 保濕, 護手霜, 秘訣, 保養祕訣
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