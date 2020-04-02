秦嵐年過40提「少女粉水桶包」仍無違和！女神同款僅一間門市獨賣

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@toryburch

大陸女星秦嵐以凍齡美貌吸粉無數，日前拍攝時裝照時穿上了TORY BURCH 2020春夏系列洋裝，已年過40的她手提粉嫩色的春夏新款水桶包，畫面卻一點也不違和，青春洋溢的裝扮下笑起來就和小女孩一樣，而這款「少女粉水桶包」，則是為了慶祝TORY BURCH新光三越南西店4／1開幕所販售的獨家限定款！

TORY BURCH於4月1日在新光三越南西店開立全新專門店，為慶祝新店開幕，獨家販售兩款包——黑色緄邊編織Fleming風靡肩揹包以及蜜桃粉Kira水桶包。兩款時下最夯的水桶包與相機包型，可以看到滿滿的春日氣息，也呼應了TORY BURCH本季的繽紛、花園印象，可愛的外型令人少女心噴發。

▲蜜桃粉Kira水桶包NT＄18,900、黑色緄邊編織Fleming風靡肩揹包 NT＄19,900。



TORY BURCH 2020春夏系列的印花圖騰以英式花園中經常出現的花卉為主題，而蘊有紅茶香氣的「茶玫瑰」便是最經典的一種，也是設計師Tory Burch最喜歡的花卉之一，以電光藍與豔紅色ㄧ筆一筆勾勒繪製出朵朵茶玫瑰，捕捉盛開綻放的典雅姿態，再襯以綠葉點綴，頗有優雅的古典風情。

而秦嵐身上所穿的印花襯衫裙，則是以拼貼手帕概念結合春日花卉設計出的「英式花園」主題系列，對稱的印花就猶如俯視英式花園般，運用花園中自然花卉的繽紛色彩，襯以象牙白布料，更彰顯出眾優雅氣質。此設計巧思亦運用在包款上，以切割皮革拼貼，營造手帕堆疊的立體層次感，精細的工藝技術勾勒花卉圖騰，營造春意盎然的可愛氣息。

▲英式花園玫瑰花簇繫帶長洋裝 NT＄16,900、小雛菊刺繡Gemini Link印花帆布相機包 NT＄10,900。



此外，除了大自然印象的寫實花朵，本季特別設計出手繪印花「抽象佩斯利花卉」。簡單的線條運用紅、藍、綠色勾勒，服飾上佈滿小巧精緻的印花圖騰，讓視覺上更顯纖細修長，輕便實用的ELLA托特包也換上滿版的抽象佩斯利花卉。

▲手繪花卉佩斯利印花ELLA托特包 NT＄14,900。



►《湯姆貓與傑利鼠》快閃店也太好逛！超軟萌玩偶、馬克杯必收

►TORY BURCH宣布關閉全美、加拿大門市 員工照常支薪網友讚賞