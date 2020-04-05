星・變美／石原里美聚餐前必先運動　4招狠甩嬰兒肥、瘦出好身材　

▲日劇女神石原里美剛出道時其實有著肉肉嬰兒肥，靠著飲食、運動才瘦出現在的巴掌小臉。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@satomisquad、@_ishihara_satomi_

擁有甜美長相、獨特「小惡魔」性感氣質的日本女星石原里美（石原聰美），簡直是所有日本男性心中的女神，只要關於「美」的票選一定榜上有名，在先前日本網友票選「如果她結婚我就罷工」的活動中，更打敗綾瀨遙和新垣結衣，奪下第一名。

但剛出道的她身材比較豐腴，臉也有點肉肉的，為了讓自己在鏡頭前更纖細勻稱，而開始努力瘦身。她不僅從飲食下手，更是下足功夫認真運動，靠著私房4招狠甩嬰兒肥，瘦出現在的巴掌小臉和凹凸有致的性感好身材。

1.飲食首選日式和食



首先在飲食上，她首選日式和食，盡量以烹煮、火烤等較清淡的烹調方式為主，且食材大多為魚肉、雞肉、當季新鮮蔬果，不僅較為健康，熱量也低，還能補充蛋白質，增加補足感，讓減肥也不用餓肚子。

2.一口咬30次



她曾透露過，為了維持身材，她吃東西時都會細嚼慢嚥，每吃一口都會咬超過30次才吞，減緩飲食的速度，降低因吃太快而吃下過量食物的機率，也就不容易暴飲暴食，長期下來還可以幫助控制食量。

3.聚餐前先運動



除了飲食上的調整外，石原里美更搭配運動來雙管齊下，甩肥肉同時雕塑緊實曲線，她平常喜歡做瑜伽外，甚至還買了家用訓練儀器和跑步機，會在家自主訓練外，也會搭配在跑步機上倒退走的方式，進行緩和運動，她認真運動到專業程度竟還考過了運動指導資格證。

此外，只要碰到跟家人朋友聚餐的日子，她會在事前先運動，提前消耗熱量，而且要到出汗的程度。

4.每天照全身鏡



為了維持好身材，她每天早上起床都一定會照全身鏡，隨時檢視自己的狀態，嚴格掌控身材曲線的變化，只要發現變胖了就能儘快採取瘦身對策，避免讓肥肉持續囤積，越來越難瘦。

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