fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／石原里美聚餐前必先運動　4招狠甩嬰兒肥、瘦出好身材　

> >

▲石原里美4招狠甩嬰兒肥。（圖／翻攝IG）

▲日劇女神石原里美剛出道時其實有著肉肉嬰兒肥，靠著飲食、運動才瘦出現在的巴掌小臉。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@satomisquad、@_ishihara_satomi_

擁有甜美長相、獨特「小惡魔」性感氣質的日本女星石原里美（石原聰美），簡直是所有日本男性心中的女神，只要關於「美」的票選一定榜上有名，在先前日本網友票選「如果她結婚我就罷工」的活動中，更打敗綾瀨遙和新垣結衣，奪下第一名。

但剛出道的她身材比較豐腴，臉也有點肉肉的，為了讓自己在鏡頭前更纖細勻稱，而開始努力瘦身。她不僅從飲食下手，更是下足功夫認真運動，靠著私房4招狠甩嬰兒肥，瘦出現在的巴掌小臉和凹凸有致的性感好身材。

▲石原里美4招狠甩嬰兒肥。（圖／翻攝IG）

1.飲食首選日式和食

首先在飲食上，她首選日式和食，盡量以烹煮、火烤等較清淡的烹調方式為主，且食材大多為魚肉、雞肉、當季新鮮蔬果，不僅較為健康，熱量也低，還能補充蛋白質，增加補足感，讓減肥也不用餓肚子。

▲石原里美4招狠甩嬰兒肥。（圖／翻攝IG）

2.一口咬30次

她曾透露過，為了維持身材，她吃東西時都會細嚼慢嚥，每吃一口都會咬超過30次才吞，減緩飲食的速度，降低因吃太快而吃下過量食物的機率，也就不容易暴飲暴食，長期下來還可以幫助控制食量。

▲石原里美4招狠甩嬰兒肥。（圖／翻攝IG）

3.聚餐前先運動

除了飲食上的調整外，石原里美更搭配運動來雙管齊下，甩肥肉同時雕塑緊實曲線，她平常喜歡做瑜伽外，甚至還買了家用訓練儀器和跑步機，會在家自主訓練外，也會搭配在跑步機上倒退走的方式，進行緩和運動，她認真運動到專業程度竟還考過了運動指導資格證。

此外，只要碰到跟家人朋友聚餐的日子，她會在事前先運動，提前消耗熱量，而且要到出汗的程度。

▲石原里美4招狠甩嬰兒肥。（圖／翻攝IG）

4.每天照全身鏡

為了維持好身材，她每天早上起床都一定會照全身鏡，隨時檢視自己的狀態，嚴格掌控身材曲線的變化，只要發現變胖了就能儘快採取瘦身對策，避免讓肥肉持續囤積，越來越難瘦。

►日劇女神石原里美「澎潤誘惑唇」的秘密！選對唇膏是第一步

►星・變美／最美女二《梨泰院》權娜拉5招維持好身材　「燒酒泡澡」超有效

►星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

關鍵字：

星・變美, 石原里美, 石原聰美, 女星, 秘訣, 祕技, 瘦身, 減肥, 維持身材, 日劇女神, 嬰兒肥, 瘦臉
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活 運動前後的「減醣增肌」七日菜單這樣吃！通通在超商就能買到 一張椅子就能瘦！南韓健身女王「居家3動作」火速練出大腿縫　 30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人 萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　 暗戀時的這5個心聲你一定也懂：自動帶入情歌、製造各種巧合 柯佳嬿眼神犀利完美Hold住浮誇造型　首次登大陸雜誌封面網友狂讚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面