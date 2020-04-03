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網友推爆的日韓歐美3大神仙水　油皮、乾荒、暗沈都有得解

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▲日韓歐美3大神仙水。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲被稱為「神仙水」的水狀保養品不只一款，實際上的美肌效果也略有不同。（圖／翻攝IG@goodal_official、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

近幾年保養界掀起一股「神仙水」熱潮，用這個聽起來很厲害的名稱來稱呼那些保養效果很有感，能讓肌膚更穩定、透亮，又擁有眾多口碑好評肯定的水狀護膚品，而且從日系、韓系到歐美保養品牌都有，像是SK-II青春露、Kiehl’s金盞花化妝水到AHC玻尿酸機能水就是3大神仙水代表。而這3大神仙水各有其愛戴者，實際的養膚效果也略有不同，恰好能讓不同肌膚困擾的人都能找到適合自己的「神仙水」。

▲日韓歐美3大神仙水。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲Her和她 青春露。（圖／Her）

▲SK-II 青春露，230ml，NT$6,250；「Her和她」特價NT$3,788。點我購買。

鼎鼎大名的SK-II青春露幾乎可說是最早的「神仙水」代表，不僅每個女生從小聽到大，就連不少男性都知道。其最出名的「晶瑩剔透」美肌效果就來自於蘊含90%以上天然酵母萃取成份Piteratw，能解決暗沈、粗糙、毛孔粗大等肌膚問題，讓肌膚更細緻平滑，散發透亮光澤。

青春露不僅是從女兒、媽媽到奶奶都風靡的「神仙水」，就連前少女時代成員秀英、日本女神綾瀨遙到湯唯等女星都拜倒在青春露驚人的透亮美肌效果下，成為忠實愛用者。

▲日韓歐美3大神仙水。（圖／品牌提供,翻攝IG）
▲Kiehl’s 金盞花植物精華化妝水，250ml，NT$1,600；「Her和她」特價NT$1,325點我購買。

說到Kiehl’s契爾氏就一定會提到的金盞花化妝水，幾乎可說是Kiehl’s的代名詞。運用金盞花萃取為主要成分，並添加龍膽、牛蒡、紫草等天然成分萃取，可舒緩泛紅鎮定肌膚、調理肌膚油脂分泌、改善粉刺痘痘問題、收斂緊緻毛孔及修護穩定膚況等5大功效，讓許多人一用就愛上，不僅是許多油皮星人的心頭好，更被許多網友譽為「神奇化妝水」。

▲日韓歐美3大神仙水。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，100ml X 2，NT$1,500；「Her和她」特價NT$799。點我購買。

AHC玻尿酸植萃保濕機能水就是傳說中到韓國必買的「神仙水」，因為一用就有感的保濕透亮效果，但定價卻很親民，是韓國女生心目中的高CP值護膚品，在網上人氣超高。其富含玻尿酸精華與超過10種複合植物精萃，可迅速為肌膚補水，維持彈性活力，濕敷後肌膚的水嫩透亮光澤被網友推爆，更被稱為「平價版青春露」。

►SK-II 青春露其實超划算！學會5種「隱藏用法」　消水腫、曬後鎮定都行

►Kiehl’s金盞花化妝水　韓妞瘋傳的「5種神用法」

►學鄧紫棋拍7層！「平價版青春露」最神用法　90秒逆轉膚況

關鍵字：

保養.保養品, 護膚品, 神仙水, SK-II, 青春露, Kiehl’s, 契爾氏, 金盞花化妝水, AHC
fashion.net

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