「你可以再靠近一點」SK-II青春露熱賣40年　超經典廣告詞你記得嗎？

▲SKII青春露上市40年，配方成分從未改變。（圖／翻攝自IG/skii、品牌官網）

記者曾怡嘉 / 台北報導

SK-II青春露，這款誕生於1980年的水狀精華液，熱銷全球40年，至今人氣不減。說它是品牌的衣食父母也不為過，這瓶超強明星商品，除了吸引老顧客，更靠著每年幾度的限量瓶身吸引新客，更網羅全球人氣女星為青春露發聲，讓它早已不只是商品，更是一種保養態度，其中許多經典廣告詞，就算當時年紀小，也仍然有印象，回憶殺無誤。

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青春露中最經典的成分就是酵母培養液Pitera，內含胺基酸、礦物質和維他命等有益肌膚成分。Pitera起源於1975年，日本科學家吉井隆，在參觀一家釀酒廠時，意外發現清酒師傅的雙手白嫩細緻，由此找到靈感提煉出Pitera成分，進而造就青春露傳奇。

▲蕭薔曾為青春露拍廣告。（圖／翻攝自You Tube）

產品上市40年來，至今沒有一罐保養品能與之匹敵，許多美妝品牌推出無數新品，把青春露當成假想敵。青春露之所以成功，除了擁有明星成分，品牌行銷也功不可沒，像是證言式宣傳超洗腦，來台初期更邀請當紅一線女星劉嘉玲和蕭薔代言，蕭薔曾為旗下青春敷面膜拍廣告，一句：「你看得出來，我每天只睡1個小時嗎？」廣告詞蔚為經典，劉嘉玲則是：「你可以再靠近一點。」到現在還讓人印象深刻。

青春露之所以屹立不搖數十年，口碑來自消費者的反饋。曾有美妝版網友這樣分享：「用了之後，臉明顯亮很多，粉刺也變少，臉部安定很多，對我而言是超級蜜糖」、「用完之後臉上真的超有光澤，但摸起來不是油」、「用完後覺得肌膚比較亮，摸起來也變細緻，搭配活膚霜效果更好」。

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